AD | 27 Miljoen voor nieuwe gevangenis Sint Maarten

Philipsburg – Er is ongeveer 27 miljoen gulden begroot om op Sint Maarten een nieuwe gevangenis te bouwen. Dat kondigde minister van Justitie Egbert Doran aan tijdens een persconferentie, aldus The Daily Herald.

,,We weten allemaal dat we een probleem hebben met de capaciteit in de gevangenis”, zei Doran, eraan toevoegend dat dit een stap in de goede richting is om de congestie in het huis van bewaring op Sint Maarten te verlichten.

Het toewijzen van meer financiële middelen aan justitie, politie en detentie in de begroting 2020 was een van de twee voorwaarden voor Sint Maarten, dat ongeveer 50 miljoen gulden aan liquiditeitssteun van Nederland ontving.

Premier Silveria Jacobs en minister van Financiën Ardwell Irion zijn twee weken geleden naar Nederland gereisd om te onderhandelen over de vrijgave van de liquiditeitssteun. ,,In een gesprek met minister Raymond Knops (van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, red.) waren ze het er ook over eens dat een nieuwe gevangenis een dringende zaak is voor Sint Maarten”, zei Irion tijdens de persconferentie van de Raad van Ministers.

De minister van Financiën zei dat niet alle begrote middelen op de 2020-begroting verschijnen. Omdat de nieuwe gevangenis een project is dat zich waarschijnlijk na 2020 uitstrekt, zullen slechts delen van de totale financiering dit begrotingsjaar worden toegewezen en besteed, zei hij.

Doran weigerde vragen van verslaggevers te beantwoorden of de nieuwe gevangenis op dezelfde locatie zou worden gebouwd als de huidige in Pointe Blanche. Hij gaf alleen aan dat het project zich nog in de discussiefase bevindt.

Bron: Antilliaans Dagblad