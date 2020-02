AD | Drukte van belang bij Sint Michiel

Meer dan 400 Amerikaanse flamingo’s waren gisteren te vinden in de saliña van Sint Michiel. Tientallen toeristen kregen de kans om foto’s te maken van de roze massa vogels die onderling af en toe flink nijdig tegen elkaar reageerden.

Sinds het ongeluk in de ‘flamingo sanctuary’ Jan Kok in januari waarbij een onverantwoordelijke bezoeker met een drone vloog in deze no-flying zone en deze drone neerstortte op een flamingo en deze ook doodde, zijn er nauwelijks meer flamingo’s te vinden in de populaire bestemming. Ze staan nu bij Sint Michiel. Overigens ook een no-flying zone. Met een drone vliegen boven deze dieren om vliegshots van boven te krijgen is dus verboden.

Foto Michelle Pors-da Costa Gomez

Bron: Antilliaans Dagblad