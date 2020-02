AD | Eis: 22 jaar voor eindejaarsmoord

Philipsburg – Het Openbaar Ministerie heeft een gevangenisstraf van 22 jaar geëist voor twee mannen die verdacht worden van een schietpartij waarbij een man dodelijk werd geraakt en een ander ernstig gewond.

De schietpartij vond op 31 december 2018 plaats tijdens een ruzie buiten bij de entertainmentclub El Capitan in Sucker Garden.

The Daily Herald meldt dat de advocaat van de verdachten voor vrijspraak voor alle vervolging voor beide mannen pleitte. De advocaat beweerde tijdens de hoorzitting dat zijn cliënten uit zelfverdediging hadden gehandeld. De rechter velt op 11 maart zijn oordeel in deze zaak.

Verdachten D.J.E.O. (25) en S.R. (20) in het zogenaamde Thorium-onderzoek liepen op 2 januari 2019 het hoofdkantoor van de politie binnen en gaven zich over aan de politie die sinds de schietpartij naarstig naar het duo op zoek was. Ze werden allebei onmiddellijk gearresteerd en in hechtenis genomen voor verder onderzoek.

Een van de slachtoffers, M.M. Gomez Lopez (28), stierf op de spoedafdeling van het ziekenhuis. Het andere slachtoffer, dat geïdentificeerd werd als W. James, die tijdens het incident een kogelwerend vest droeg, liep verwondingen op aan zijn benen en arm. Gomez, die onder andere in zijn rug werd geschoten, liep zes kogelwonden op en op James werd maar liefst tien keer geschoten.

De officier van justitie verklaarde dat (poging tot) moord niet kon worden bewezen, maar zei dat beide beklaagden moesten worden veroordeeld voor (poging tot) doodslag en voor het bezit van illegale vuurwapens. Volgens de officier van justitie probeerden de beklaagden de slachtoffers de schuld te geven, maar is gebleken dat Gomez dronken was en geen bedreiging voor de verdachten vormde, die geagiteerd en boos waren.

Beide beklaagden pleitten zelfverdediging, omdat ze beweren dat ze in en buiten El Capitan waren bedreigd, waar ze zich met enkele vrienden hadden vermaakt tijdens het vieren van het nieuwe jaar.

De verdachten hadden de politie verteld dat ze het vuurwapen tijdens een schermutseling en een boze woordenwisseling van het overleden slachtoffer hadden afgenomen en vervolgens op hem hadden geschoten. Ten overstaan van de rechter beweerden ze echter dat beide slachtoffers gewapend waren toen ze werden neergeschoten.

Zowel de officier van justitie als advocaat Eldon ‘Peppie’ Sulvaran toonden camerabeelden in de rechtszaal waaruit bleek dat de mannen die betrokken waren bij de schietpartij een ‘onvriendelijke’ woordenwisseling hadden op de laatste nacht van 2018. Daar eindigde de overeenkomst echter, omdat de interpretaties van de officier van justitie en de advocaat regelrecht tegenover elkaar staan. Volgens de officier van justitie waren de twee verdachten de aanvallers in deze zaak, maar volgens de beklaagden en hun advocaat waren ze de hele nacht bedreigd en lastiggevallen, omdat Gomez blijkbaar geloofde dat O. betrokken was geweest bij de dood van zijn ‘homie’ (vriend), die twee weken eerder in een andere club voor volwassenen was vermoord.

Sulvaran ging tot het uiterste om de rechter uit te leggen wat er vóór en na het schietincident in en buiten de club was gebeurd en hoe zijn cliënten waren lastiggevallen, bij elke stap werden gevolgd en ‘herhaaldelijk’ bedreigd dat ze de parkeerplaats van de club niet levend zouden verlaten.

Omdat ze wisten dat hun aanvallers gewapend waren en dat een van hen een kogelvrij vest droeg, zeiden beide verdachten dat ze verward en bang waren na de geuite beschuldigingen, wat hen geen andere keuze gaf dan te schieten.

Verdachte O., die een strafblad heeft, vertelde de rechtbank dat er drie keer op zijn huis was geschoten en dat hij eenmaal gewond was geraakt. Hij zei dat hij geloofde dat ‘het systeem’ niet aan zijn kant stond, omdat hij de incidenten bij de politie had gemeld, ‘maar dat er nooit iemand werd gearresteerd’. Hij zei dat het niet zijn bedoeling was om iemand pijn te doen of te doden, maar dat hij veilig ‘thuis wilde komen’. ,,Het gebeurde zo snel. Je bevindt je op dat moment in een overlevingsmodus”, aldus de verdachte die entertainer en bouwvakker van beroep is tegen de rechter.

Sulvaran gaf aan dat de verdediging van zijn cliënten ‘evenredig’ was geweest, omdat ze met geweld waren bedreigd en uit paniek en angst hadden gehandeld. ,,Mijn cliënten moeten niet verantwoordelijk worden gehouden voor de escalatie van geweld. Ze zochten geen confrontatie en betreuren de ommekeer van de gebeurtenissen”, zei de raadsman, die vervolgens pleitte voor een ‘humane straf’ voor O. en zijn goede vriend R.

Familieleden van het overleden slachtoffer, onder wie zijn moeder die vanuit Saba was gereisd om de hoorzitting bij te wonen, bekeken de procedure vanuit de openbare tribune, die bijna volledig was gevuld. Advocaat Geert Hatzmann diende namens haar een vordering in voor schadevergoeding van bijna 22.000 dollar.

Aan het einde van de zitting zei R., die zei dat zijn leven momenteel ‘on hold’ staat, dat hij spijt had van wat er was gebeurd, omdat dit niet zijn bedoeling was geweest. Hij zei ook dat hij ‘medelijden’ had met de familieleden van de overledene. O., die zei dat hij na orkaan Irma zeer betrokken was geweest bij opruimoperaties met jongeren over heel Sint Maarten, betuigde eveneens zijn medeleven. ,,We zijn geen monsters of koelbloedige moordenaars zoals we worden afgebeeld. Ik ben een goede zoon en broer. Ik ben verdrietig dat het zo is gegaan. Ik was niet op zoek naar problemen.”

