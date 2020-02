AD | Goed begin van 2020

Willemstad – Voor de maand januari is een stijging van 3 procent vastgesteld in het aantal verblijfstoeristen; van 44.156 bezoekers in januari 2019 naar 45.691 gasten in januari 2020. Tegelijkertijd is vanuit Nederland ‘een nieuw record’ in het aantal bezoekers geregistreerd: in de eerste maand van het jaar bezochten 18.863 toeristen Curaçao. De Curaçao Tourist Board (CTB) maakte gisteren de cijfers bekend.

In januari 2020 registreerde Europa, de regio van waaruit de meeste toeristen naar Curaçao komen, een groei van 1 procent. Ook het aantal bezoekers uit Noord-Amerika kende een groei en wel van 21 procent en CTB spreekt van ‘recordprestaties’ vanuit Canada en de Verenigde Staten.

In januari 2020 bezochten ruim 4.000 Canadese verblijfstoeristen – exact 4.258 gasten – Curaçao; een groei van 13 procent. Vanuit de Verenigde Staten was het aantal toeristen dat Curaçao aandeed 8.515; een groei van 26 procent. CTB stelt verheugd te zijn met deze cijfers.

Ook de Caribische regio kende in januari een groei (+23 procent). Uit de Zuid-Amerikaanse regio heeft Colombia in de eerste maand van 2020 het beste gepresteerd; er werd toen een groei van 12 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder vastgesteld. Het aantal overnachtingen kende in januari – zo stelt CTB – eveneens een groei.

Er zijn in deze maand 437.000 nachten geregistreerd. Europese toeristen hebben 277.000 nachten op Curaçao doorgebracht; een stijging van 5 procent ten opzichte van januari 2019. Toeristen uit Noord- en Zuid-Amerika zijn in januari 2020 respectievelijk 101.000 en 43.000 nachtjes op Curaçao blijven slapen en toeristen uit de Caribische regio 13.000 nachten.

In tegenstelling tot een groei in het aantal verblijfstoeristen, kende de hotelbezetting op Curaçao gedurende de eerste maand van 2020 een daling; van 80,1 procent in 2019 naar 74,7 procent in 2020. Ook het gemiddelde dagtarief kende een daling, van 210,75 dollar in 2019 naar 191,03 dollar in 2020. De omzet per beschikbare kamer (Revpar) bedroeg in januari 2020 142,07 dollar. In januari 2019 was dit nog 168,73 dollar; een daling van 15,8 procent, aldus CTB.

In januari bezochten 45 cruiseschepen de haven van Curaçao. Ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder, is hierbij sprake van een daling van 11,8 procent. In de eerste maand van 2019 deden namelijk 51 cruiseschepen de Curaçaose haven aan. Maar, zo geeft CTB aan, hoewel het aantal cruiseschepen minder is geworden, is het aantal cruisetoeristen wel toegenomen.

Dit heeft onder andere te maken met het feit dat dit jaar meer cruiseschepen met een grotere capaciteit Curaçao hebben bezocht. Het betreft schepen met een gemiddelde capaciteit van 2.740 in januari 2020 ten opzichte van een capaciteit van 2.360 in januari 2019.

In januari 2020 zijn 123.316 cruisepassagiers op Curaçao verwelkomd; 2,5 procent meer dan in dezelfde periode in 2019, toen 120,358 cruisetoeristen Curaçao aandeden.

Bron: Antilliaans Dagblad