AD | Nog geen Covid-19 op Curaçao

Willemstad – Op Curaçao was tot gisteren nog geen geval van Covid-19 geconstateerd. De afdeling Geneeskundige & Gezondheidszaken (G&Gz) van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN) houdt nauwlettend in de gaten hoe het nieuwe coronavirus zich wereldwijd verspreid en gedraagt. Alle betrokken instanties op het eiland worden op de hoogte gehouden.

Tijdens een persconferentie gistermiddag benadrukte epidemioloog Izzy Gerstenbluth van G&Gz opnieuw dat het eiland gebruik maakt van het bestaande systeem om infectieziektes te detecteren. Twaalf huisartsen rapporteren wekelijks aan het ministerie.

,,Wij kunnen patronen herkennen en optreden als zich iets ongebruikelijks voordoet.” Zo circuleert er de laatste twee maanden een vorm van de griep influenza op het eiland. ,,Die komt met reizigers mee vanuit landen waar het nu winter”, zegt Gerstenbluth. ,,Dat zien we elk jaar weer.”

Dat het eerste geval van Covid-19 zich vroeg of laat aandient, is zo goed als zeker. Een team van G&Gz staat in direct contact met Curaçao Airport Partners, toeristenbureau CTB, Curaçao Hospitality and Tourism Association (Chata), het Analytisch Diagnostisch Centrum (ADC), Curaçao Medical Center (CMC) en de immigratie. Medewerkers zijn getraind, krijgen instructies en worden op de hoogte gebracht van de laatste ontwikkelingen. Insteek is om iemand die mogelijk besmet is met het virus zo vroeg mogelijk te traceren en te behandelen. Alle betrokken instanties staan paraat om, als het zo ver is, in actie te komen volgens de opgestelde protocollen.

Over het nieuwe virus dat in december vorig jaar in China opdook en zich inmiddels heeft verspreid tot in Europa, is nog niet veel bekend, maar wel dat het alleen wordt overgedragen door mensen die symptomen van de ziekte hebben, zoals koorts, hoesten en niezen. Covid-19 gaat in het merendeel van de gevallen gepaard met milde griepverschijnselen. Tegen virussen bestaan geen medicijnen, alleen de symptomen kunnen worden onderdrukt met bijvoorbeeld pijnstillers en koortsdrukkers.

Een gezond mens overwint een virus op eigen kracht. Maar ouderen, chronisch zieken en mensen met een slecht afweersysteem kunnen ernstig ziek worden door complicaties. Anders dan voor bijvoorbeeld influenza is er voor Covid-19 nog geen vaccin beschikbaar om complicaties bij deze kwetsbare groepen te voorkomen. ,,Daarom is het belangrijk om te voorkomen dat het virus zich snel over het eiland verspreid”, zegt Gerstenbluth. ,,Maar ook omdat het economische en sociale leven verstoort raakt als zoveel mensen tegelijk ziek zijn.”

De aanpak is doelgericht. De focus is gericht op mensen die ziekteverschijnselen vertonen of een van de landen hebben bezocht waar het virus Covid-19 zich inmiddels behoorlijk heeft verspreid. Die lijst met focuslanden wordt steeds bijgewerkt en bestond tot gisteren uit China (inclusief Taiwan, Hongkong en Macau), Singapore, Zuid-Korea, Iran en Noord-Italië. Als blijkt dat iemand tot twee weken eerder in een van de landen is geweest, maar niet ziek is, geeft de immigratie een ‘health alert’ mee. ,,Daarop staat wat je moet doen als je wel symptomen krijgt”, zegt Gerstenbluth.

De boodschap is: blijven waar je bent, thuis, in je hotelkamer, appartement, waar dan ook. Gerstenbluth: ,,Ga niet naar een dokter of het ziekenhuis, maar neem telefonisch contact met op ons. Het nummer staat op de kaart.” Een team van G&Gz komt langs bij wie ziek is en neemt een monster af om te bepalen of er inderdaad sprake is van een besmetting met het nieuwe coronavirus. ,,We geven instructies aan de medewerkers van het hotel of de medebewoners en degene die ziek is krijgt een mondkapje om te voorkomen dat mensen in zijn omgeving worden besmet.”

Mocht iemand ernstig ziek worden en bijvoorbeeld ademhalingsproblemen krijgen, dan wordt hij per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd. Gerstenbluth: ,,Daar is men ook voorbereid. De isolatiekamer moet direct beschikbaar zijn zodra de patiënt binnenkomt, om te voorkomen dat het virus wordt overgedragen op andere ziekenhuispatiënten.”

Het virus wordt overgebracht via het luchtwegsysteem door hoesten en niezen, maar ook handen. ,,Via druppeltjes”, zegt Gerstenbluth. ,,Die gaan rond tot twee meter en blijven ook achter op vooral gladde oppervlakten.” Regelmatig handen wassen en besmette oppervlaktes desinfecteren, is dan ook het devies.

Bron: Antilliaans Dagblad