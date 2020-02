AD | Rifero’s en banken naar de Staten

Willemstad – Zowel rifero’s als vertegenwoordigers van casino’s, Fundashon Wega di Number Kòrsou (FWNK) en lokale banken maken volgende week maandag, 2 maart, hun opwachting in de Staten.

Tijdens een Centrale Commissievergadering treden parlementariërs dan in gesprek met de genoemde personen over het besluit van banken om deze sectoren niet langer als klant aan te nemen. De vergadering begint om 10.00 uur. Na de genoemde groepen te hebben gehoord, spreken de Statenleden minister van Financiën, Kenneth Gijsbertha (MAN), die dan eveneens wordt gehoord over het voornoemde besluit van banken.

In 2018 maakte de Maduro & Curiel’s Bank (MCB) bekend dat de bankrelatie met rifero’s (nummerkantoren) in het kader van ‘de-risking’ werd beëindigd. In 2019 werd de relatie uiteindelijk definitief opgezegd. Het besluit van de MCB de relatie met loterijhouders te staken is ingegeven door het volgende:

,,The policies of MCB and its subsidiaries in addition to international correspondent relationships require us to assess our banking relationships on a periodic basis. Based on this assessment the Bank is required at times to terminate relationships as a result of changed risk profiles that no longer fit the risk appetite of the Bank.”

En: ,,After the assessment of your profile the Bank has concluded that it is no longer in the position to maintain its banking relationship with your lottery business as your business segment is high risk and is no longer within our risk appetite.”

Nummerkantoren, die hiervoor al jaren bij MCB bankierden, tekenden protest aan tegen dit besluit en Robbie’s Lottery van loterijbaas Robbie dos Santos gaf aan dat van zijn nummerkantoor 120 banen op Curaçao en nog eens 70 op Sint Maarten op het spel zouden staan. Nog enige tijd leek PSB – die volledig in handen is van de overheid – de oplossing te bieden, maar ook deze bank besloot uiteindelijk ervan af te zien nummerkantoren als klant aan te nemen.

In december 2019 liet FWNK weten dat de maatregel van banken de stichting direct treffen. ,,Met alleen cashbetalingen gaan we dertig jaar terug in de tijd”, zei directeur Javier Samson toen tegen deze krant.

De stichting heeft namens de overheid onder andere de taak om de dagelijkse trekking van Wega di Number te organiseren, het waarborgfonds te beheren en te garanderen dat vergunninghouders voldoen aan de bestaande regel- en wetgeving. De nummerkantoren verkopen de loten en dragen het geld af aan FWNK. Samson:

,,Als de rifero’s geen bankrekening hebben dan wordt het betalingsverkeer met ons moeilijker en moeten we maatregelen nemen om afdrachten in contant geld te organiseren. De sector werkt dan weer helemaal op basis van cashgeld. Op die manier gaan we twintig, dertig jaar terug in de tijd. Dat willen we niet. De banken ook niet, maar die staan onder druk van de correspondentbanken.”

