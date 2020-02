AD | Spectaculaire interceptie

De Kustwacht Caribisch gebied stuurde deze spectaculaire foto’s van de recordvangst van bijna 5.500 kilo cocaïne deze week nabij Aruba.

Bij de actie is samengewerkt met de Colombiaanse marine. ,,Het schip Aressa werd al geruime tijd in de gaten gehouden door de sensorsystemen van de kustwacht. Na afstemming met het Arubaanse Openbaar Ministerie en internationale ketenpartners werd het schip, dat onderweg was van Venezuela naar Griekenland, dinsdag geïntercepteerd door een Metal Shark-team van het steunpunt Aruba.

Het walradarsysteem en de kustwachthelikopter zijn ook ingezet. De elf bemanningsleden van de Aressa hebben de Montenegrijnse nationaliteit.”

Foto Kustwacht

Bron: Antilliaans Dagblad