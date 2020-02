AD | ‘TUI blijft groeien op Curaçao’

Willemstad – TUI plant alleen al vanuit Nederland dit jaar 115.000 stoelen naar Curaçao. Dat betekent dat we ook komende zomer weer meer dan 10 procent groeien in aantal ten opzichte van voorgaande zomer.

Dat zegt Sebastiaan de Vries, Head of TUI Dutch Caribbean van TUI Curaçao nv, in gesprek met het Antilliaans Dagblad. ,,Curaçao is een heel belangrijke bestemming voor TUI. Met name natuurlijk voor TUI Nederland, en wel in die mate dat ook het bestuur van TUI Group het eiland zelf bezocht wilde hebben.

Onder andere Friedrich ‘Fritz’ Joussen (ceo) en David Burling (ceo Markets & Airlines) zijn op het eiland. Het is echt een bliksembezoek, maar het toont wel de belangstelling aan.”

Op dit moment brengen Joussen en een aantal bestuursleden van de Group Executive Committee van TUI Group (international) een bezoek aan Curaçao. Ze zijn voor een kort en verkennend bezoek op het eiland. De Vries legt uit:

,,In de vijftien jaar dat we naar Curaçao vliegen hebben we bijna 1,5 miljoen reizigers naar het eiland gebracht. We begonnen met twee vluchten per week en zijn gegroeid naar 115.000 stoelen. Ruim twee derde van deze stoelen wordt gevuld door vakantiegangers die zowel een vlucht als een verblijf hebben geboekt. Interessant voor onze vele hotelpartners op het eiland. We brengen al deze reizigers met onze eigen Dreamliners; elf vluchten per week naar de Antillen, waarvan vanaf deze zomer de negende wekelijkse vlucht naar Curaçao. Vijf daarvan zijn non-stop.”

En met een knipoog richting Corendon, die onlangs een meerjarige deal sloot met KLM, zegt het Head of TUI Dutch Caribbean verder:

,,Ik ben me ervan bewust dat Curaçao interessant is voor onze concurrenten in Nederland, die ook plannen hebben om meer stoelen te contracteren. Plannen zijn mooi, maar daadwerkelijk stabiel leveren over meerdere jaren vraagt toewijding en geloof in de bestemming zoals wij al jaren hebben en laten zien.”

TUI heeft naar eigen zeggen ‘vertrouwen in de partnerships die we hebben op het eiland’ en ‘bouwen dat steeds verder uit’. ,,En concurrentie houdt je scherp, zeggen we altijd”, aldus De Vries tegen deze krant in verband met het bezoek van de top van TUI Group. Joussen en Burling zijn volgens het area management Dutch Caribbean onder de indruk van de ontwikkelingen van het toeristisch product op Curaçao.

Bron: Antilliaans Dagblad