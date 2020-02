Persbureau Curacao

Vanavond gaat eindelijk het carnavalsweekend van start. Vanavond lopen diverse middelbare scholen de teenerparade van Santa Maria tot Otrobanda.

Morgen vindt rond Barber het carnaval van Bandabou plaats. Zondag is de hoofdoptocht, de Gran Marcha in de stad. Maandag zijn de meeste mensen vrij en is de afsluiting van het kindercarnaval. En dinsdagavond vindt de grote afscheidsmars plaats.

Bron: Curacao.nu