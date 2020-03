Persbureau Curacao

Willemstad – De prijs voor water en elektriciteit gaat vanaf morgen omlaag. Al zul je die stroom nauwelijks merken omdat het verschil ver achter de komma zit.

Een kilowattuur blijft 53 cent in de goedkoopste tariefgroep. Water wordt wel echt iets goedkoper. Voor 1000 liter betaal je vanaf morgen 7,72 in de duurste tariefgroepen. Dat is 29 cent goedkoper dan je nu betaalt.

Bron: Curacao.nu