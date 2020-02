Recherche en arrestatieteam hebben gisterochtend verschillende arrestaties en huiszoekingen verricht.

In een onderzoek naar verboden wapenbezit werden de huiszoekingen gedaan in onder andere Montana en Fuik.

Eén iemand is aangehouden en verschillende spullen zijn in beslag genomen. Of daar ook wapens bij zitten is niet bekend.

Bron: DolfijnFM