Het Curacao North Sea Jazz Festival gaat niet door, maar het Curacao Blueseas Festival vindt wel weer gewoon plaats. Dit jaar op vrijdag 10 en zaterdag 11 april in de straten van Pietermaai.

De line-up van het gratis blues-festival is nog niet bekend gemaakt. Later die maand, van 21 tot 26 april, vindt ook het Curacao International Filmfestival weer plaats. Organisator van al die events is Fundashon Bon Intenshon, die daarmee Curacao positief op de kaart wil zetten.

Bron: DolfijnFM