Een derde van alle Venezolanen krijgt niet genoeg te eten en heeft hulp nodig. Dat zegt het World Food Programme, WFP. Het gaat in totaal om negen miljoen mensen.

De regering van Venezuela had zelf gevraagd om deze cijfers. Volgens WFP zijn de problemen het gevolg van de hyperinflatie in het land. Bijna 60 procent van alle Venezolanen heeft niet genoeg inkomen en de helft daarvan laat zich voor werk betalen in voedsel.

Bron: DolfijnFM