De man die eerder 9 jaar celstraf kreeg voor het schieten op een politieagent loopt in hoger beroep kans 12 jaar te moeten zitten.

Dat is althans de eis. Tijdens een inval van Justitie in 2018 schoot hij op een agent van het arrestatieteam. Zijn advocaat zegt dat hij niet wist dat het een agent was.

Hij schoot uit zelfverdediging omdat hij dacht dat hij werd overvallen.

Bron: DolfijnFM