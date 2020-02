DolfijnFM | Rijkswaterstaat gaat groot onderhoud Julianabrug doen

De grote onderhoudsbeurt aan de Julianabrug wordt uitgevoerd in samenwerking met Rijkswaterstaat. Dat zegt minister van Verkeer en Vervoer, Zita Jesus-Leito.

Ook de schade door de aanvaring op 16 februari wordt gerepareerd. De brug heeft veel last van roestvorming, op sommige plekken kun je er doorheen kijken. Maar volgens de minister is de brug wel veilig. Het project gaat twee tot drie jaar duren en kost ruim vier miljoen gulden. Rijkswaterstaat was ook de bouwer in 1967.

Bron: DolfijnFM