Twee Curacaose militairen zijn deze week aangehouden voor valsheid in geschrifte. Eentje van 26 werd maandag op heterdaad betrapt.

Een dag later werd er nog eentje van 21 aangehouden. Waar de valsheid in geschrifte precies over gaat, is niet bekend gemaakt. De marechaussee heeft de zaak in onderzoek.

Bron: DolfijnFM