Ingezonden | Bomen enzo

Vandaag laten we Johan van Eenennaam aan het woord.

De omgeving van het Fort waar onze gouverneur woont, is zeer verwaarloosd. Aan de kant van het Plaza hotel is het een chaos. De bomen rond het fort zien eruit als vooraan op bijgaande foto. 00k langs de waterkant stelt de begroeiing niet veel voor.

Waar zoveel toeristen foto’s maken! Kan de betreffende dienst dit niet eons aanpakken? P.S. Als die dienst toch naar Punda gaat, let dan eens op het dripsysteem bij het Waaigat monument. De eens zo prachtige Oleanders zijn helemaal verlept!

Johan van Eenennaam,

Curacao