Ingezonden | Centro Pro Arte

Vandaag laten we Martie Genger aan het woord.

Hét monument van onvermogen dat al zo lang te schande staat en als cultuurgoed geblakerd en versmaad in onverschillige ogen staart. Waaraan men af kan lezen ons geestelijk verval. Wij jou niet waard. Lach maar, dans maar en steek je kop in ‘t zand want morgen is het carnaval. Vergeten is de brand.

Martie Genger,

Curacao