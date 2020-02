Ingezonden | Regering met oogkleppen

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Ds. Jan Jonkman-Em aan het woord.

Laat mij beginnen met een citaat van een van de in mijn ogen ‘groten der aarde’, Ex-president Jimmy Carter: “The measure of a society is found in how they treat their weakest and most helpless citizens.”

Alhoewel ik elke ochtend bij het opstaan, zo tegen zes uur, net als ieder ander in dezelfde situatie slaperig uit de ogen kijk, zo sprongen de schellen van mijn ogen bij het lezen van een artikel over de opnieuw in te voeren bezuinigingen bij met name de intramurale zorg op ons eiland Curacao. Als dominee mag je niet vloeken, trouwens, niemand niet, maar deze kennisgeving deed mij boos worden.

Vele jaren, naast het pastoraat mocht ik wijden aan de justitiële jeugdzorg als medeoprichter en ex-directeur van de Stichting Gezinsvoogdijinstelling Curacao. Ons werk bestaat, of bestond, uit twee basispilaren: Onder leiding van de toenmalige kinderrechter uitvoering geven aan dc wettelijke maatregel van Ondertoezichtstellingen, hetzij in het desbetreffende gezin, hetzij intramuraal, dat wil zeggen een uithuisplaatsing, die aangedragen werd door de Voogdijraad.

O0k gaven wij uitvoering aan niet verplichte justitiële gezinszorg met het Vrije Patronaat. 00k was er een hechte communicatie met de Pleeggezinnencentrale, die toen nog bestond en goed werk verrichtte. Deze Pleeggezinnencentrale moest 00k al het loodje leggen vanwege gebrek aan het verstrekken van de nodige gelden. En elk jaar huilden de internaten tranen met tuiten omdat er telkens gekort werd in de begrotingen.

En wie werd de dupe? HET KIND van de rekening. Ik kan het begrijpen dat ik op FB een comment kreeg met ditzelfde onderwerp: “En wel miljoenen uitgeven aan shirts van Ajax.”

Deze opmerking komt 00k uit een boos en verdrietig hart. In mijn tijd hadden wij een caseload van met elkaar 400 minderjarigen, met wie wij aan de slag waren om ze dat proberen mee te ge- ven wat zo nodig is om ze volwassen te laten worden.

En dan nu? Weer snoeien? Juist hier waar het gewoonweg niet mag. Heen dc rogering nu zulke oogkleppen op? Ik protesteer tegen deze gang van zaken. Kan ik het niet met mijn benen doen, dan wel met mijn pen en die is nu vlijmscherp.

Ds. Jan Jonkman-Em,

Curacao