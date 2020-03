KKC | ‘Comment not accepted’ en cyberaanvallen februari 2020

WILLEMSTAD – Afgelopen maand, februari 2020, hebben lezers van de Knipselkrant Curacao (KKC) veel hinder ondervonden van een zeer gevanaceerde brute force cyberaanval. De meeste lezers konden niet meer op de site, geen comments meer plaatsen of geen nieuwe berichten meer lezen. Dat blijkt uit tests, rapporten en de regen van klachten die we hebben ontvangen.

Veel emails, appjes en telefoontjes vanaf 3 februari konden we niet beantwoorden simpelweg omdat de klachten en mailtjes te overweldigend in aantal waren. Ook hadden we geen uitleg voor handen over de oorzaak, en leek een oplossing ver weg. Er is overwogen hierover een bericht te plaatsen, maar we stonden in dubio: enerzijds wilden we onze lezers geruststellen dat ze geen gevaar liepen, anderzijds wilden we onze aanvaller(s) niet informeren dat ze dit keer aan de winnende hand waren.

Onze KKC tech-team werkte dag en nacht om de oorzaak te achterhalen om een oplossing te bedenken. De oorzaak werd echter niet gevonden, de leescijfers wezen uit dat nog maar 1/3 van onze lezers de berichten kon lezen en vrijwel niemand meer kon reageren. Onze commentpolis begon zich te vervelen.

Vanaf 19 februari jl. vreesden we dat het einde van ons mooie nieuws- en discussieforum en onze archieven nabij was.

Te laatste minuut hebben hoster en webmaster alsnog een ingenieuze oplossing bedacht door de site op een ingewikkelde manier om te leiden. Details zullen we u besparen, maar de cijfers wezen uit dat lezers vanaf 26 februari vrijwel allemaal weer terug waren. Dat gaf uw redacteur, vrijwilligers en ons fantastische techteam buitengewoon veel hoop. We danken u voor de vasthoudendheid het telkens te blijven proberen.

Eerstens verontschuldigt de KKC zich voor alle ongemak. Er is geen moment geweest dat onze lezers gevaar of schade liepen, anders dan het tevergeefs opnieuw moeten typen en plaatsen van een comment, die niet of nauwelijks zou verschijnen. Dat is ronduit frustrerend, maar blijft vooralsnog niet te voorkomen. Gelukkig zien we dat de meeste comments wel weer ‘pakken’. De cyberaanvallen zijn echter nog steeds niet gestopt, die gaan gewoon door, ze kunnen ons alleen niet vinden momenteel. Onze server blijft daarom veranderen van adres en automatisch cachen voor verversing, zo goed als mogelijk zonder onze lezers te hinderen.

Als wordt gekeken naar waar de aanvallen vandaan komen, is weinig twijfel mogelijk. De cyberaanvallen spelen al vanaf 2013, gemiddeld heeft de KKC een cyberaanval per seconden. Het ging destijds om DDoS aanvallen, inlogpogingen, botnets, sql-injecties, exploten en meer van dat moois. Ook sommaties en aangiftes tegen onze providers waren onterecht en niet lief. De DDoS aanvallen werden vanaf circa 2017 weliswaar succesvol tegengehouden door onze securityprovider Cloudflare, maar 2018 werd zij door onverlaten meermalen gesommeerd haar services aan ons te staken. Niet dat het veel hielp.

Na de BBC uitzendingen van 24 juli tot en met 7 augustus 2019, werd daar een intensieve smeercampagne tegen de KKC aangegooid. Ook medewerkers, vrijwilligers en familieleden kregen te maken met belagingen. Naast de nodige maffia-sommatie’s die ons om de oren vliegen. Dus ja, er zijn aanwijzingen uit welke richting dit komt en gevraagd de activiteiten te staken. Die vervolgens weer werden vervolgd met …anonieme cyberaanvallen. Complexe en brute force aanvallen, die o.a. het cachen, verversen van de site en plaatsen van comments voorkwam. Zelfs onze zo mondige en standvastige commentpolis stond machteloos. Zo blijft e.e.a. zich immers in een rondje herhalen.

KKC heeft echter enkele verantwoordelijken gesommeerd de activiteiten te staken aansprakelijk gesteld, en blijft alles monitoren en vastleggen. Echter, voorafgaand aan rechtszaken kunnen we niet inhoudelijk op de zaken ingaan, om discussies buiten de rechtszaal te voorkomen. Er zijn nog wat kleinigheidjes die opgelost moeten worden, we vragen om uw begrip geduld en hopen u ondertussen weer zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Het KKC team dankt onze lezers voor alle geduld, begrip, adviezen en bemoedigende mailtjes: masha, masha danki!

Vriendelijke groeten,

Namens de KKC redactie, het KKC tech team, en de KKC commentpolis

KKC hoofdredacteur Nardy Cramm