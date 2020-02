NTR | Afvalwater van nieuw ziekenhuis Curaçao gaat in zee

WILLEMSTAD – Het nieuwe ziekenhuis, Curaçao Medical Center (CMC), is niet langer aangesloten op de riolering in Otrobanda. Daardoor gaat het afvalwater ongezuiverd de zee in.

Reportage door: Kim Hendriksen

Het is niet illegaal om (chemisch) afvalwater in zee te dumpen. Curaçao heeft geen mogelijkheid om dit te zuiveren. Het nieuwe ziekenhuis kon eerder nog zijn huishoudelijk afvalwater kwijt in het openbare riool. Hoewel dit onderzocht moest worden om te kijken of dit niet schade zou brengen aan waterzuiveringsinstallatie Klein Hofje.

Die test heeft Dienst Openbare Werken (DOW) inmiddels uitgevoerd en vervolgens het nieuwe ziekenhuis afgesloten van het rioolstelsel. Uit de metingen is namelijk gebleken dat het huishoudelijk afvalwater te hoge concentraties chloor en zout bevat. Dit afvalwater kan Klein Hofje niet verwerken omdat het zuiveringsproces gebeurt door bacteriën en deze bacteriën gaan dood bij een te hoge concentratie aan zout of chemische producten.

Dito Garmers, directeur Vastgoed van het CMC legt uit: “Aan de oostzijde van het ziekenhuis wordt het afvalwater momenteel afgevoerd via tankwagens.” En die tankwagens vervoeren dus het vervuilde water naar Shut, een plek die de overheid heeft aangewezen om afvalwater in zee te lozen. Het ligt aan de noordkust, vlakbij luchthaven Hato en tankwagens rijden af en aan om te lozen.

‘We zijn bezig om samen tot een structurele oplossing te komen’ – Dito Garmers, directeur Vastgoed CMC

Garmers zegt wel dat ze nog in discussie zijn met DOW over de samenstelling van het huishoudelijk afvalwater. “We zijn bezig om samen tot een structurele oplossing te komen. Zolang wij niet weten wat we precies in het openbare rioleringssysteem mogen lozen, kunnen wij het afvalwater ook niet extra zuiveren.”

Of er ook andere, gevaarlijke afvalstoffen in het water zit, is op dit moment niet bekend. “We hebben een beleid dat gevaarlijke afvalstoffen op een andere manier afgevoerd worden, dat komt niet in de openbare riolering terecht. Dus mensen hoeven zich geen zorgen te maken dat er bijvoorbeeld radioactief afval in het water zit”, aldus Garmers. Maar wat er dan nog meer in het water zit, moeten de resultaten van het onderzoek van DOW verder uitwijzen.

Het ziekenhuis onderzoekt inmiddels om zuiveringsinstallaties te krijgen om daarmee zelf zijn afvalwater te zuiveren, zodat het straks wel in het openbare riool kan.

Bron: NTR/CaribischNetwerk