NTR | Opstoot Venezolaanse gevangenen: ‘situatie in gevangenis is alarmerend’

WILLEMSTAD – De vakbond voor detentiepersoneel ABVO noemt de situatie in de Curaçaose gevangenis SDKK ‘alarmerend en gevaarlijk’. Afgelopen week kwamen Venezolaanse gevangenen in opstand waarbij een bewaker zelfs waarschuwingsschoten moest lossen.

Wat zowel de vakbond als justitieminister Quincy Girigorie opvielen, was het gebruikte geweld en dat de opstand goed was georganiseerd. Er zitten 67 Venezolanen vast van wie een groot deel een militaire achtergrond heeft, aldus de personeelsbond. Maar terwijl de minister het recente geweld afdoet met: “overal ter wereld zijn gevangenissen gevaarlijke plekken om te werken”, slaat de vakbond alarm.

Dulce Koopman in gesprek met Kenneth Bremer van vakbond ABVO

Wat is er gebeurd?

De aanleiding voor de opstand was een conflict tussen Venezolaanse en Curaçaose gevangenen. Na een eerdere mishandeling van een Venezolaan, organiseerde de groep zich om bij de cellen van de Curaçaoënaars te komen. En staken een matras in brand om deze uit hun cellen te dwingen. Dat lukte uiteindelijk niet.

Justitieminister Girigorie zegt dat er inmiddels maatregelen zijn genomen om ‘gangs’ gescheiden te houden in de gevangenis. Hij erkent dat dat een probleem is, maar vindt dus niet dat de situatie zo erg is dat personeel er niet kan werken. De vakbond wil echter om tafel met de minister.

Personeelstekort

Ze vertegenwoordigen 84% van het personeel, zegt vakbondsbestuurder Kenneth Bremer. Sinds 2014 zijn er ongeveer 70 bewakers vertrokken zonder deze te vervangen. “We hadden toen ongeveer 300, 320 gedetineerden. Nu heb je het over 500.”

Maar de minister zegt dat tijdens de opstand afgelopen week genoeg personeel aanwezig was. “Het is relatief normaal dat er wat geweld is in penitentiaire inrichtingen. Maar dit was wel een uitzondering door de manier waarop het was georganiseerd en gecoördineerd”, geeft hij toe.

Bron: NTR/Caribisch Netwerk