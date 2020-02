NTR | Overheid belooft aan rechter: in 3 maanden overlast afvaldump aangepakt

ORANJESTAD – In drie maanden is de overlast van de vuilnisbelten Parkietenbos en Ser’i Teishi aangepakt. Die belofte maakte de Arubaanse overheid vanmorgen aan de rechter in de spoedzaak die buurtbewoner Anouk Balentina heeft aangespannen. De reacties, ook van de rechter, zijn sceptisch.

“Het zal een wonder zijn”, zegt de rechter over de belofte van de overheid dat binnen een aantal maanden de overlast voor de omwonenden helemaal opgelost is. Hij deed overigens geen uitspraak maar vroeg Balentina om haar zaak aan te houden nu de overheid aangeeft op korte termijn te situatie te kunnen verbeteren.

“Betekent dat ook dat de branden en explosies op Parkietenbos zoals gisteravond, opgelost zijn?”, zegt de bewoonster. Ze stapte naar de rechter na jaren bot te vangen bij de overheid om haar en haar familie tegen de overlast te beschermen.

Dumpbewoners worden zieker De Arubaanse overheid komt met de een na de andere tijdelijke oplossing voor Aruba’s grootste afvalstort Parkietenbos die omwonenden ziek maakt. Maar bewoners klagen dat ze daar niet beter van worden, zelfs zieker. Lees hier meer over: Hoe wanbeleid Arubaanse dumpbewoners zieker maakt

Uiteindelijk gaat Balentina toch akkoord met het voorstel van de rechter. Maar ze wijst erop dat de maatregelen van de overheid nog steeds geen garantie bieden.

“Mijn kinderen en ik zijn ziek geworden van de rook, uitstoot. Die explosies, die zijn heel eng en levensgevaarlijk met een luchthaven vlakbij. Met al die tankwagens met vliegtuigbrandstof die ook langs mijn huis rijden. De overheid praat al jaren, ze komen met plannen, papier. Wat heb ik daar aan, er moet nu iets gebeuren. Dit is geen grapje, maar een zaak van leven en dood!”

Serlimar geen goede beheerder

Opvallend is dat de overheid nu in de rechtbank voor het eerst toegeeft dat de beheerder van beide vuilnisbelten, overheidsbedrijf Serlimar, geen goed werk heeft gedaan.

De advocaat van de overheid maakt daarbij het grote nieuws bekend dat het beheer van vuilnisbelt Ser’i Teishi ineens aan het particuliere bedrijf Ecogas wordt uitbesteed. Dat contract is afgelopen woensdag getekend. Het is een opmerkelijke en onverwachte zet omdat er tot eind vorig jaar nog een flinke ruzie was tussen dit bedrijf en de verantwoordelijke minister van toen, Otmar Oduber.

Ser’i Teishi is een nieuwe vuilnisbelt die de overheid in 2018 is begonnen om de ‘oude’ afvaldump Parkietenbos te ontlasten. Met deze maatregel wilde de overheid ook de overlast van Parkietenbos voor de buurtbewoners verminderen. Maar de nieuwe dump Ser’i Teishi die vlakbij ligt, verspreidt een doordringende rottingsgeur. Daardoor is er juist meer overlast gekomen en in meer wijken.

In de rechtbank belooft de overheid met Ecogas nu de oplossing hiertegen te hebben.

Nieuwe verbrandingsoven

Een andere maatregel waarmee de overheid de overlast door Parkietenbos wil aanpakken, is een nieuwe verbrandingsoven. Deze zou al begin van deze maand operationeel zijn, zo beloofde de minister en ook beheerder Serlimar eerder. Maar dat is niet gebeurd omdat de oven nog in de testfase is, legt de advocaat van de overheid in de rechtbank uit. In de oven gaan ze groenafval, kadavers en medisch afval verbranden. Dat is ongeveer 13% van al het afval.

Maar bewoonster Balentina ziet de verbrandingsoven met angst tegemoet. Deze staat namelijk vlakbij de vuilstort Parkietenbos, dus in haar buurt weer. “We weten hier niets van als bewoners. Er is namelijk geen hindervergunning gegeven zodat wij als bewoners ook bij het proces betrokken worden. Wat komt er straks daarvan weer in de lucht?”

Miljoenenboete De Arubaanse minister Otmar Oduber verwees vorig jaar oktober nog naar de rechtszaak over de dumpoverlast die bewoners van Sint-Maarten wonnen. De overheid daar moet snel met een plan komen of krijgt anders een miljoenenboete. Zoiets moet Aruba voorkomen, aldus de milieuminister. Lees hier meer over: Allergieën, longziekten, kanker, besmettingsgevaar; het gezondheidsschandaal dat niet wordt onderzocht

Geen vergunningen

De advocaat van de overheid erkent dat de verplichte hindervergunning nog in behandeling is. Maar zegt dat de oven pas over 3 tot 4 maanden in gebruik gaat. De oven is een Engels model naar de laatste technieken en voldoet aan Europese normen, legt ze uit. Welke normen dat zijn, hoe die van toepassing zijn op de Arubaanse situatie en gecontroleerd gaan worden, blijft onduidelijk.

In de rechtszaal wordt wel duidelijk dat de overheid zich tot nu toe weinig aantrekt van regels en wetten die de gezondheidheid en andere rechten van burgers beschermen. De eerder genoemde ‘nieuwe’ vuilstort Seri Teishi heeft namelijk ook geen verplichte hindervergunning. En de bijna 70 jaar oude vuilstort Parkietenbos is eveneens nog steeds vergunningloos.

Bron: NTR/Caribsch Netwerk