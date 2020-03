NTR | Schadevergoeding innen van daders blijkt moeilijk: ‘Het lijkt alsof iedereen deze gruwelijke moord is vergeten’

KRALENDIJK – Fransisco Wanga is op 30 november 2015 vermoord door zijn toenmalige vriend. “Het voelt alsof het gisteren is gebeurd”, zegt zijn moeder Yvette Wanga-Martis. “Hij heeft mijn kindje om het leven gebracht met 32 messteken. Dit doe je een ander mens toch niet aan? Mijn man is gestorven van verdriet. Fransisco was zijn oogappel.”



De 22-jarige zoon van Yvette is om het leven gebracht door zijn Venezolaanse vriend. Die had hij op het internet ontmoet en naar Bonaire laten komen. De man is veroordeeld tot 15 jaar gevangenisstraf. Er werd ook een bedrag van 2.292 dollar aan schadevergoeding toegekend. Yvette probeert al jaren dit geld te innen maar zonder succes. Het zou voor haar een soort erkenning zijn van het onrecht dat haar zoon is aangedaan. “Misschien kan ik dit enorme verdriet vergeten, al is het voor even.”

Bureau voor slachtofferhulp vertelt dat nabestaanden van slachtoffers van geweldsmisdrijven sinds 1 april 2019 een beroep kunnen doen op het schadefonds. Er kan een uitkering aangevraagd worden voor misdrijven die zijn gepleegd op of vóór 1 januari 2017. Maar dit geldt niet voor Yvette. “De zaak Wanga is bij ons bekend. Maar we kunnen helaas niets voor mevrouw doen. Haar zoon is vermoord vóór 1 januari 2017”, aldus slachtofferhulp.

Yvette zegt dat ze zich in de steek gelaten voelt door de betrokken instanties. Ze voelt zich niet serieus genomen, zegt ze. “ Ik ben meerdere malen naar het Openbaar Ministerie gegaan. Er wordt telkens weer naar mijn verhaal geluisterd en beloofd dat ze zullen bellen. Maar dit gebeurt niet. Het lijkt alsof iedereen deze gruwelijke moord is vergeten. Maar ik kan het niet achter me laten. Ik ben voor levenslang veroordeeld.”

Proefprogramma om schade te verhalen

Roderick Gouverneur, woordvoerder van het Openbaar Ministerie, beaamt dat Yvette vaker bij hen is geweest. Verder vertelt hij dat vanaf eind 2019 in samenwerking met Justitiële Inrichting Caribisch Nederland (JICN) gestart is met een proefprogramma om schadevergoeding te verhalen op de dader die in detentie zit.

“Het is allemaal afhankelijk van de capaciteit van de dader om het bedrag af te lossen. We hebben mevrouw uitgelegd dat de dader het bedrag moet betalen en niet het OM. Wel hebben we wederom contact opgenomen met degene die belast is met de zaken van de dader om een betalingsregeling te treffen. Dit is op 12 februari 2020 gebeurd en we wachten op een antwoord.”

Bron: NTR/Caribsch Netwerk