ParadiseFM | Opgelicht-item Rosanna Kluivert blijft online

Omroep AVROTROS hoeft de uitzending van het programma Opgelicht?! over de hondenopvang van Rossana Kluivert op Curaçao definitief niet offline te halen.

Haar advocaat Royce de Vries laat vandaag aan het Algemeen Dagblad weten dat er geen hoger beroep komt. Rosanna en zoon Nino geven de volgende reactie:

“Wij vinden het jammer dat het programma niet hoeft te rectificeren, maar wij vinden het positief dat in de rechtszaak duidelijk naar voren is gekomen dat er geen sprake is van oplichting, fraude of financiële malversaties en dat de reportage, zoals bevestigd in het vonnis, een aantal onjuistheden en onzorgvuldigheden bevat.”

Bron: ParadiseFM