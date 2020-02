Parool | Oud-adviseur Donald Trump krijgt ruim 3 jaar cel

Chris Klomp

Roger Stone, de voormalige (campagne)adviseur en rechterhand van de Amerikaanse president Donald Trump, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van veertig maanden.

Daarnaast moet hij een boete van 20.000 dollar betalen. De straf valt, mede door tussenkomst van Trump zelf, veel lager uit dan de aanvankelijk strafeis, die 7 tot 9 jaar cel was.

In november werd de 67-jarige Stone door een jury al schuldig bevonden aan belemmering van de rechtsgang, liegen tegen het Congres en het beïnvloeden van getuigen tijdens een onderzoek van datzelfde Congres, maar een strafmaat werd toen nog niet bekendgemaakt.

Trump

Toen de aanklager later met een eis kwam van tussen de 7 en 9 jaar cel, verlaagde het Amerikaanse ministerie van Justitie die eis. Dat besluit kwam enkele uren nadat Trump zich had uitgelaten over de eerste eis en die ‘heel verschrikkelijk en oneerlijk’ had genoemd. Minister van Justitie William Barr besloot in te grijpen. Zijn ministerie stelde dat de eis buitensporig hoog was en lager moest worden. De vier aanklagers die op de zaak zaten besloten de zaak uit handen te geven na de ministeriële inmenging.

De federale rechter Amy Berman Jackson deed uitspraak. Ze noemde Stone ‘een bedreiging voor onze democratie’. In de aanloop naar zijn zaak had Stone zich volgens de rechter bovendien ‘bedreigend en intimiderend’ gedragen richting de rechtbank door bepaalde foto’s via sociale media te verspreiden.

Stone heeft de aantijgingen altijd ontkend en de rechtszaak herhaaldelijk ‘politiek gemotiveerd’ genoemd. De rechtbank stelt nu vast dat dit niet zo is.

Witte boorden

Stone is bepaald niet de eerste uit ‘team-Trump’ die is veroordeeld tot een celstraf. Eerder werden Trumps voormalige advocaat Michael Cohen, buitenland-adviseur George Papadopoulos, Richard Pinedo, Rick Gates, de Nederlandse advocaat Alex van der Zwaan en Trumps voormalige campagnevoorzitter Paul Manafort al veroordeeld.

Hoewel Trump onlangs een aantal witteboordencriminelen gratie verleende, verklaarde hij ook dat hij er niet over dacht zijn voormalige medewerkers Roger Stone, Paul Manafort en Michael Flynn gratie te verlenen of straftijdverkorting te geven.

Bron: Parool