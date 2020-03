Telegraaf | Corona in Nederland: vijf vragen

Marcel Vink

AMSTERDAM – Het coronavirus had alle landen om ons heen al bereikt, en sinds donderdagavond weten we dat de gevaarlijke infectieziekte ook in Nederland is opgedoken nu een 56-jarige man uit Loon op Zand is besmet. Vijf vragen over de huidige situatie.

Wat is er in werking gezet?

Het RIVM, de GGD’s in Nederland en alle medici en ziekenhuizen zijn al langer voorbereid op het scenario dat ’Covid-19’ ook in ons land opduikt. De man die positief heeft getest op het virus ligt geïsoleerd in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg en wordt behandeld. Het is nu de vraag of de man, die carnaval zou hebben gevierd in Loon op Zand en Tilburg, het virus heeft overgedragen. De GGD doet een zogeheten contactonderzoek: alle mensen met wie tijdens de besmettelijke periode contact was, moeten in de incubatietijd van twee weken hun gezondheid in de gaten houden en als ze ziek worden de GGD waarschuwen.

Wat staat ons te wachten?

Er zijn verschillende locaties in Nederland aangewezen waar grotere groepen mensen in quarantaine kunnen worden geplaatst. Wat er exact gebeurt is overigens niet heel duidelijk. Het RIVM rept vooral van draaiboeken en protocollen.

Wat kun je doen om te voorkomen dat je ziek wordt?

Het is belangrijk, zegt de Belgische viroloog Marc van Ranst van de Katholieke Universiteit Leuven, dat mensen hun persoonlijke hygiëne goed in de gaten houden. „Driemaal handen wassen per dag, maar ook na elk toiletbezoek, voor elke maaltijd, na een rit in het openbaar vervoer en als je in een andere ruimte met veel mensen bent geweest. Mijd zoveel mogelijk slecht geventileerde ruimtes waar veel mensen samenkomen.”

Hij raadt ook aan geen handen meer te schudden, maar alleen je hand op te steken, of de ’ellebooggroet’ te geven. Zo is de kans op overdracht veel kleiner. Verder is het raadzaam van je gezicht af te blijven. „Het aanraken van de ogen, de mond, en de neus kan tot gevolg hebben dat een virus het lichaam binnenkomt. Dat kan ook via slijmvliezen.”

Wat merk je als je ziek wordt?

Weinig meer dan wanneer je een griepje hebt. Hoesten, rillen, je ziek voelen. „Dat maakt het ook zo lastig de ziekte te herkennen”, zegt Van Ranst. „Pas bij een test kan duidelijk worden of het om dit coronavirus gaat of om een reguliere griep. Verder zijn ze niet uit elkaar te houden.” Vooral oudere mannen en mensen die ziek zijn lopen risico.

Laten we ons niet gek maken door hysterie?

Ja, zegt de Italiaanse viroloog Maria Rita Gismondo. De 66-jarige arts vindt de dreigende toon die klinkt over de infectieziekte maar niets. „Er is een bombardement aan berichten die angst aanjagen. Er heeft een collectieve hersenspoeling plaatsgevonden. We moeten niet paniekerig doen, maar alles aan de mensen uitleggen, ze informatie verstrekken, waarbij we eerlijk moeten zeggen dat de dingen ten goede of ten kwade kunnen veranderen. Maar we zijn niet in oorlog.”

Bron: Telegraaf