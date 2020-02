Telegraaf | Klucht op Curaçao

Bridget geeft niet langer ’de media’ de schuld | Evert Santegoeds

Het begon met een bang, zo eindigde het ook en tussendoor bleven we, precies 99 dagen lang, via social media soms van uur tot uur op de hoogte van alles wat zich afspeelde in het veelbesproken privéleven van Bridget Maasland en André Hazes.

Toch waren het in eerste instantie ’de media’ die van het stel de schuld kregen toen het uitgerekend op Valentijnsdag helemaal misging en de cougar toch géén Hazes had gevangen.

Later nuanceerde Bridgets manager die verklaring. Deze Carlijn vertelde me dinsdag dat juist via sócial media, anders dan de naam doet vermoeden, een stortvloed aan negatieve reacties en zelfs bedreigingen binnenkwam en dat dit de boel onder druk zette. Ik dacht al: iemand die zelf een roddelrubriek op tv presenteert, kan nooit klagen over collega’s.

Onze fotograaf op Curaçao dacht ook een andere reden te zien, toen hij daar door zijn lens een klucht van jewelste aan zich voorbij zag trekken. Wijlen John Lanting had er veel succes mee kunnen hebben, mits hij de strapatsen van André die zich daar met twee vrouwen vermaakte, geloofwaardig tot een scenario had kunnen verwerken.

Bridget, en ook André en Monique, hebben hun privéleven tot openbaar kunstbezit verheven. Daar kleven voor- en nadelen aan, die inmiddels wijd en zijd bekend zijn. Hoe meer volgers, hoe meer invloed en influencers betalen niet of nauwelijks voor reisjes, exclusieve krultangen, stofzuigers, oordoppen en sneakers. Dat er vervolgens mensen zijn die daar wat van vínden, zou je op het koopje toe moeten nemen.

Maar daar wringt weleens de gekregen schoen.

Bridget kwam op haar schreden terug en geeft niet langer media er de schuld van dat iemand anders op een dag de nieuwe ’mevrouw Hazes’ zal worden. Het is allemaal nog wat wennen, als influencer en met zo’n nieuw medium. De geest laat zich moeilijk weer terug stoppen in de fles, als die er eenmaal uit is. Het is niet moeilijk je geluk van de daken te schreeuwen als elke dag, en nacht, een feestje is. Maar kijk ook niet raar op als het feest voorbij is en ’s ochtends de kater wacht. Een effectief middel daartegen heet niet voor niets een bloody mary en daar zul je, neus dichtknijpen, hoofd achterover, even doorheen moeten.

Dat geldt ook voor de ex van Rico Verhoeven.

Bloedgeïrriteerd reageerde zij op zijn vriendelijke geste naar Yolanthe Sneijder-Cabau, die hij met Valentijn voor honderden euro’s bloemen schijnt te hebben gestuurd. Jacky’s woede-uitbarsting (ze had in twaalf jaar zelf nooit een bosje van de kickbokser gekregen) kwam, zonder eerst uit te tellen tot tien, bij tienduizenden volgers terecht. Poets zo’n bericht een uur later weer eens weg.

Van dat bloemetje was op de socials geen foto te bekennen. Dus ik pieker me suf: wat voor bloemen stuurt Rico? Klaprozen?

