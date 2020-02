Telegraaf | Opnieuw inval bij ABN Amro in Frankfurt

FRANKFURT (DFT/ANP) – De Duitse autoriteiten zijn donderdagochtend binnengevallen bij het kantoor van ABN Amro in Frankfurt.

ABN Amro bevestigt de inval van de Duitse justitie in het kantoor. Volgens Duitse media heeft de doorzoeking te maken met een langlopend onderzoek naar Cum/Ex-transacties, ook wel bekend als dividendstrippen.

Een woordvoerder kan dat laatste niet bevestigen. ,,Wij weten nog niet waar dit over gaat”, stelt hij. ,,De bank denkt volledig mee te werken aan alle verzoeken van de Duitse justitie.” ABN Amro wil later op de dag met een uitgebreidere toelichting komen.

Dividendstrippen betreft verkopen van aandelen rond de dividenddatum waarbij zowel koper als verkoper dividendbelasting terugvraagt. Dat kost de belastingdiensten geld. De voorganger van het huidige ABN Amro, Fortis Bank Nederland, bood enkele jaren deze praktijken aan. Ook bij een divisie van het oude ABN Amro speelde de kwestie.

In november brachten de autoriteiten ook al een bezoek aan het kantoor in Frankfurt. Toen bevestigde ABN Amro dat de autoriteiten op zoek waren naar informatie rondom dividendstrippen en dat de bank volledig meewerkte aan het onderzoek. Er waren destijds ook huiszoekingen in meerdere woningen in Duitsland. Volgens een verklaring van de Duitse justitie deden ongeveer honderd opsporingsambtenaren mee aan de invallen.

Bron: Telegraaf.nl