Trouw | Trumps campagneteam klaagt The New York Times aan en dreigt met meer zaken

Seije Slager

De campagne-organisatie van Trump klaagt The New York Times aan wegens smaad, vanwege een kritisch opinie-artikel van bijna een jaar oud.

Al sinds zijn verkiezing beweert de Amerikaanse president Donald Trump dat de media in zijn land fake news publiceren, nu vraagt hij voor het eerst aan een rechter om die beschuldiging officieel te bevestigen. Het is alleen nog even afwachten of de aanklacht die Trumps campagne-organisatie indiende tegen The New York Times ook ontvankelijk wordt verklaard. Want dat betwijfelen de meeste juristen.

De aanklacht betreft een opiniestuk van bijna een jaar oud met als titel ‘De werkelijke voor-wat-hoort-wat tussen Trump en Rusland’. Volgens de aanklacht bevat het stuk ‘onjuiste en smadelijke beweringen’, en ‘was The Times er, toen die het stuk publiceerde, goed van op de hoogte dat die niet klopten’.

Volgens de aanklacht bewijst het rapport van speciaal aanklager Robert Mueller dat de campagne van Trump niet heeft samengespannen met de Russen.

Het gekke is dat dat helemaal niet beweerd wordt in het stuk: daarin schrijft de auteur dat Trump juist níet formeel hoefde samen te spannen, omdat er een overeenkomst van belangen bestond met de Russen.

De krant heeft vertrouwen in de rechtszaak

De zaak heeft daarmee geen enkele kans van slagen, zo meent eigenlijk elke jurist die zich over de zaak boog. In het stuk worden geen feiten aangehaald die niet kloppen, het uiten van politieke meningen is in de VS uitermate goed beschermd, en het bewijzen van kwade intenties van de krant die het opiniestuk publiceerde is al helemaal ondoenlijk. The New York Times ziet de rechtszaak dan ook met vertrouwen tegemoet.

President Trump zinspeelde tijdens een persconferentie op meer rechtszaken tegen media. Sommige commentatoren vrezen dan ook dat het doel van de aanklacht niet is om in dit geval gelijk te krijgen, maar om media schrik aan te jagen. Niet iedereen kan zulke goede advocaten betalen als The New York Times.

De advocaat die de aanklacht namens de Trump-campagne indiende, staat bekend om zijn intimiderende juridische stijl. Hij procedeerde eerder de nieuwssite Gawker failliet, namens politicus en voormalig worstelaar Hulk Hogan.

Nieuwe aandacht voor beruchte ontmoeting in Trump Tower

Een andere mogelijke overweging voor de kansloze rechtszaak kan zijn, dat Trump in campagnemodus begint te komen, en denkt dat een gevecht met de media en de rechterlijke macht zijn aanhang kan opzwepen. Al vragen sommige Republikeinen zich af of het wel zo slim was om dan juist over dit opiniestuk te beginnen.

Want zo komt er ook weer een nieuwe golf media-aandacht voor de beruchte ontmoeting in de Trump Tower uit 2016, schrijft bijvoorbeeld de conservatieve commentator Andrew McCarthy, die normaal nooit te beroerd is voor een potje moddergooien naar de Democraten. “Hoewel hij geen misdaad vond, is Muellers ­beschrijving van de Trump Tower Meeting op zijn zachtst gezegd weinig vleiend.”

Bron: Trouw