30.000 Voedselpakketten afgeleverd | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De afgelopen negen weken heeft Voedselbank Curaçao in totaal 30.000 voedselpakketten afgeleverd bij gemiddeld 11.000 tot 12.000 huishoudens.

Het gaat in totaal om ongeveer 48.000 mensen die maandelijks baat hebben bij de voedselhulp op het eiland. Dat zegt Sheryl Losiabaar, voorzitter van Voedselbank Curaçao, in antwoord op vragen van het Antilliaans Dagblad.

Op elk adres dat bij de Voedselbank geregistreerd staat, wordt één keer per maand een pakket met producten afgeleverd. Een deel van de 12.000 huishoudens heeft inmiddels drie pakketten ontvangen. Op andere adressen, die pas later werden aangemeld, is een of twee keer een pakket bezorgd.

Curaçao heeft zo’n 160.000 inwoners. Uitgaande van een gemiddeld huishouden van vier personen, hebben op dit moment 48.000 mensen op Curaçao baat bij de voedselverstrekking.

Het aantal is gigantisch en veel te veel, zegt Losiabaar. Haar stichting verdeelde voor de wereldwijde uitbraak van Covid-19 nog maandelijks hooguit 350 voedselpakketten op het eiland.

De vertienvoudiging van het aantal pakketten is mogelijk dankzij donaties en de 14 miljoen gulden die het Nederlandse ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties beschikbaar heeft gesteld via het Rode Kruis op Curaçao.

De Voedselbank koopt de producten in en het Rode Kruis betaalt de facturen. Een pakket kost 78 gulden. Losiabaar: ,,We proberen zo voordelig mogelijk in te kopen om zo veel mogelijk mensen te kunnen helpen.”

De bedoeling is dat het merendeel van de huishoudens binnenkort zelf naar de supermarkt gaat voor een pakket voedingsmiddelen. Dat gebeurt op basis van een voucher. Het gaat specifiek om de besteding van de gelden van BZK. Dat wordt gecoördineerd door het Rode Kruis. Volgende week gaat een pilot van start. ,,Op basis van bepaalde criteria maken we een keuze van huishoudens die hiervoor in aanmerking komen”, zegt Losiabaar.

,,Geleidelijk aan zullen we steeds minder pakketten hoeven te bezorgen en zullen steeds meer huishoudens de producten zelf inkopen.”

Bron: Antilliaans Dagblad