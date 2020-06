400 Isla-werknemers weg | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Curaçao Refinery Utilities (CRU) gaat verder met 510 van de 911 medewerkers die in januari werden overgenomen van Refineria Isla. Daarvan zal een groot deel een contract worden aangeboden voor 50 procent, oftewel 20 uur per week.

Dat zegt Marcelino de Lannoy, interim-directeur van Refineria di Kòrsou (RdK). Overheids-nv RdK is de moedermaatschappij van CRU. ‘Ongeveer 480 medewerkers’ krijgen vandaag een baan aangeboden. De overige dertig functies zijn ofwel nieuw of vacant. ,,Daarop kan worden gesolliciteerd”, zegt De Lannoy.

Het solidariteitsvoorstel van de vakbonden PWFC, Apri en STK om na 30 juni alle medewerkers in dienst te houden was te weinig onderbouwd. ,,De bonden hebben niet aangegeven hoe het aanblijven van ál het personeel zou kunnen worden bekostigd”, zegt De Lannoy. ,,RdK wil wel graag meewerken aan een ander voorstel van de bonden, om binnen de mogelijkheden van de bestaande Ofac-licenties de raffinaderij op te starten met alle werknemers. Maar zo ver is het nog niet.”

Daarmee valt voorlopig het doek voor zo’n 400 van de 911 medewerkers. Bijna 100 zitten dicht tegen de pensioenleeftijd aan. Wie wel en wie niet een contract aangeboden krijgt voor het komende half jaar wordt vandaag duidelijk. Alle personeelsleden krijgen te horen of zij verder kunnen bij CRU nieuwe stijl. Want in afwachting van een nieuwe exploitant is er van raffinage van olie voorlopig geen sprake. CRU zal zich uitsluitend richten op de verhuur van de opslagcapaciteit en het blenden van olie.

Dat er nu 510 arbeidsplaatsen overblijven is in ieder geval meer dan de 300 tot 400 die De Lannoy eerder deze maand noemde. Mogelijk kunnen meer medewerkers aan de slag. Volgens de RdK-directeur kan het aantal ‘misschien worden opgeschroefd naar 580 of zelfs meer’. Dat zal na 30 juni opnieuw worden bekeken ‘op basis van de arbeidsbehoefte’.

,,Maar dan zullen de mensen wel bereid moeten zijn ander werk te verrichten dan waarvoor zij zijn opgeleid”, zegt De Lannoy. ,,Als we geen installaties opstarten hebben we geen operators nodig. En we zullen niet langer salarissen betalen zonder tegenprestaties.”

In een uitzending van TV Direct was gistermiddag te zien hoe personeelsleden hun badge inleveren voordat zij de poort uitlopen. Hij voelt zich triest en teleurgesteld, zegt Renny Lourens die in 1986 in dienst kwam bij Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA. Hij had eigenlijk ook niet veel verwacht van het voorstel van de vakbonden.

,,We lijken rustig, maar veel mensen zijn gebroken”, zegt Lourens. Ook al krijgt hij een contract aangeboden, hij zal het niet aannemen. ,,Ik hoop dat meer mensen op die manier solidair zijn met degenen die worden ontslagen.”

De voorzitters van de vakbonden hebben de leden gistermiddag opgeroepen voor een bijeenkomst in het PWFC-gebouw om uitleg te gegeven over de beslissing van RdK/CRU. De Lannoy heeft er begrip voor dat de vakbondsvoorzitters van PWFC, Apri en STK donderdag tijdens een overleg met hem en minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR) de wens van de leden hebben geuit om alle medewerkers in dienst te houden met de helft van hun salaris. Dat plan blijkt dus niet uitvoerbaar vanwege de beperkte financiële middelen.

RdK moest langer dan verwacht opdraaien voor de maandelijkse kosten van 18 miljoen gulden aan personeel en onderhoud. De bodem van het reservepotje komt in zicht. De hoop is gericht op partijen die gebruik willen maken van de opslagcapaciteit bij Bullenbaai van 5,8 miljoen vaten die op dit moment beschikbaar is. Die opbrengsten zullen zeker ook bepalend zijn voor het ‘opschroeven van het aantal arbeidsplaatsen’.

RdK-directeur De Lannoy zegt dat sinds 26 mei een team, waarin ook vakbondsleiders zaten, de nieuwe organisatie – CRU 4.0 – heeft ontworpen. Dat gebeurde op basis van drie principes: zo veel mogelijk mensen aan het werk houden, iedereen moet productief zijn en de operatie moet te betalen zijn met de inkomsten uit Bullenbaai.

Vandaag zullen bij Rust & Burg sociaal werkers beschikbaar zijn om de werknemers die hier behoefte aan hebben op te vangen, zo laat CRU/RdK in een persbericht weten.

Bron: Antilliaans Dagblad