AD | 17-Jarige stagiaire doet verhaal

Rechter beveelt psychisch onderzoek bij verdacht duo | José de Bruin

Willemstad – De 30-jarige man en 34-jarige vrouw die ervan worden verdacht een 17-jarige Nederlandse stagiaire vastgebonden en naakt van de klip bij Westpunt te hebben gegooid moeten psychisch worden onderzocht.

Tijdens de voorgeleiding van de verdachten gisterochtend reageerde de rechter op de vraag van de 17-jarige jonge vrouw die zich hardop afvroeg ‘hoe mensen in staat zijn zulke dingen te kunnen doen’.

,,Op die vraag moet een psychologisch rapport antwoord geven. U zult het met me eens zijn als ik zeg dat dit niet bepaald alledaagse handelingen zijn”, aldus de rechter. De officier van justitie gaat nu aan de slag om de twee door een psycholoog te laten onderzoeken. Dit moet voor 27 maart gebeuren want dan staat de inhoudelijke behandeling op de rol.

Een zeer uitzonderlijke situatie tijdens de voorgeleiding, het moment waarop de rechter besluit over het verdere verloop van de zaak en de detentie toetst, gisterochtend. Want niet alleen zat de 34-jarige verdachte zonder advocaat in de rechtszaal waardoor de inhoudelijke behandeling moest worden uitgesteld, ook werd de wens van het 17-jarig slachtoffer ingewilligd. Zij mocht haar verhaal doen ten overstaande van de rechtbank en ten overstaande van de verdachten.

Het is het eerste moment dat het meisje weer oog in oog staat met de twee verdachten die haar in de nacht van 25 augustus 2019 naakt en vastgebonden van de rotsen gooiden. De verdachten, gekleed in knaloranje gevangenistenue, worden afzonderlijk van elkaar binnen gebracht.

Het geluid van de ketting om hun voeten klinkt hard door het gerechtsgebouw als het moment bijna daar is dat het slachtoffer weer oog in oog met de verdachten staat; de mensen die haar ‘leven en toekomstdromen’ van haar hebben afgepakt. De spanning in de rechtszaal bouwt zich steeds verder op als de verdachten de deur binnenkomen.

Dapper kijkt de 17-jarige naar ze. Maar, zo zal ze achteraf vertellen: ,,Ik was meteen weer bang.” De twee staan terecht voor poging tot moord of doodslag, poging tot zware mishandeling, vrijheidsberoving, het afnemen van verschillende goederen door middel van een atrako of afpersing en aanranding.

In het oude gerechtsgebouw in Punda vertelt de 17-jarige hoe die nacht, na het uitgaan bij Zanzibar op Jan Thiel, haar leven op zijn kop heeft gezet. Ondanks die nacht is ze weer teruggekomen naar Curaçao. Ze wil graag haar verhaal vertellen en vindt het belangrijk dat de verdachten zien wat hun acties met haar hebben gedaan. Het slachtoffer vertelt over het instappen bij de vrouw omdat ze haar vertrouwen wekte (‘de grootste fout van mijn leven’), hoe ze met een pistool tegen haar hoofd gedwongen werd geld op te nemen bij verschillende pinautomaten en ze nog elke avond zijn handen – die haar vanaf de achterbank grepen – om haar nek voelt.

Vervolgens is de 17-jarige stagiaire ruime tijd rondgereden en werd er uiteindelijk bij Westpunt gestopt waar ze van een klif is gegooid. Iets wat ze zich pas beseft als ze eerst met haar rug en vervolgens met haar arm een klap opvangt en daarna water voelt. Meteen trekt ze haar voeten los en verstopt zich onder een klif. Daarna zwemt ze, met de stem van haar moeder in haar hoofd ‘geef niet op’, door en belandt ze uiteindelijk bij een strand. Daar krijgt ze hulp.

Dit allemaal vertelt ze vol emotie. Af en toe stopt ze even om op adem te komen en de tranen uit haar gezicht te vegen. Ook in de zaal en bij de aanwezige agenten rolt een traan, klinkt een snik en vertrekt een gezicht.

De twee verdachten horen het via een tolk aan. Roerloos kijkt de 34-jarige vrouw voor zich uit. De 30-jarige man lijkt het in zich op te nemen en kijkt soms in het rond.

De stagiaire vertelt wat het voor haar betekent bijna een half jaar later: ,,Ik weet niet eens meer of ik kinderen wil. Ik weet niet hoe ik verder moet. Ik weet niet hoe ik normaal verder moet leven. Mijn toekomstdromen en mijn leven zijn van me afgepakt.” Eerder vertelt ze ook dat een deel van haar tijdens die bewuste nacht op die klip is achtergebleven.

Na het emotionele verhaal van de stagiaire neemt de rechter weer het woord. Hij benadrukt een psychologisch rapport te willen van de twee verdachten. Ook wil hij de zaken afzonderlijk van elkaar behandelen. Iets wat, zo vertelt de officier van justitie achteraf, aangeeft hoe zwaar de rechter aan de vergrijpen tilt.

Het Openbaar Ministerie is blij dat de zaak doorgang kan vinden en er een datum is geprikt voor de inhoudelijke behandeling. De advocaat van de 34-jarige vrouwelijke verdachte heeft zich gedistantieerd van de zaak. De officier van justitie legt na afloop van de zaak uit dat ‘alle advocaten op Curaçao’ zijn benaderd om de dame in kwestie te verdedigen maar dat niemand zich hiervoor wilde lenen. Nu is er een piketofficier gevraagd, die de vrouw alsnog zal bijstaan.

De zaak van de 17-jarige staat overigens niet op zichzelf. Het duo wordt ook verantwoordelijk gehouden voor een overval op 2 september vorig jaar: toen werd een Venezolaanse vrouw op soortgelijke wijze overvallen. Daarbij moest ze onder meer haar telefoon inleveren. Dit slachtoffer is opgeroepen om haar verhaal te doen tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak op 27 maart.

