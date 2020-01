AD | ‘2020 Jaar van ‘hernieuwing’

Willemstad – Nacha de Jesus, voorzitter van Curaçao International Financial Services Association (Cifa), kondigde tijdens de nieuwjaarsreceptie aan dat 2020 het jaar zal worden waarin de internationale financiële dienstensector zichzelf opnieuw zal uitvinden en hernieuwing zal realiseren.

,,Nu het offshore-regime niet meer bestaat, is het tijd voor een complete hernieuwing”, zei De Jesus. De voorzitter, die in 2019 aantrad, is van mening dat een aantrekkelijk investeringsklimaat alleen kan worden bereikt door het productportfolio van de sector aan te passen en het licentieproces van de klant te verbeteren.

,,Het doel is om innovatieve technologische oplossingen te introduceren om regionaal en internationaal te kunnen concurreren. We moeten strategische allianties aangaan met zowel lokale als regionale spelers. Er is veel wat we kunnen leren van andere landen die zich nu in de volgende ontwikkelingsfase bevinden. Door te analyseren wat wel en wat niet werkt, zijn we in staat naar een hogere versnelling te schakelen en te concurreren in de regio. De eerste stappen zijn al in 2019 gezet. Besluitvaardigheid en hard werken, terwijl we toch flexibel blijven, zullen ervoor zorgen dat we dit jaar een hoger serviceniveau bereiken”, aldus De Jesus.

Afgelopen vrijdag kwamen de leden van de belangenverenging Cifa bijeen in Omundo om het nieuwe jaar in te luiden. De jaarlijkse nieuwjaarsborrel is bedoeld om samen terug te blikken op het vorige jaar en doelen te stellen voor het nieuwe jaar.

Aanwezig waren ook minister Kenneth Gijsbertha (MAN) van Financiën en premier Eugene Rhuggenaath (PAR). Eerstgenoemde zei: ,,We moeten en zullen de obstakels, die ons momenteel in de weg staan, overwinnen.” De onzekere situatie rond Refineria Isla en de aanwijzing die Curaçao van de Rijksministerraad (RMR) kreeg, zijn volgens Gijsbertha slechts twee voorbeelden van de vele tegenvallers in 2019.

,,Overleven is niet genoeg. We moeten groeien en ontwikkelen. En dé manier om dat te doen is om als een verenigd land op te treden.” De minister van Financiën sprak overtuiging uit dat gezamenlijk en in nauwe samenwerking met Cifa, in haar rol als vertegenwoordiger van een belangrijke pijler van de economie, economische groei kan worden bereikt en behouden.

