AD | 22 Verdachte gevallen Sint Maarten

Philipsburg – Er zijn momenteel 22 vermoedelijke gevallen van coronavirus op het Nederlandse deel van Sint Maarten en in totaal 322 personen in zelfquarantaine; 57 in zelfisolatie; 12 negatieve gevallen; acht hangende zaken en twee positieve zaken.

Dat heeft premier en voorzitter van het Emergency Operations Center (EOC) Silveria Jacobs in een persverklaring bekendgemaakt. Ze zei dat de twee bevestigde positieve gevallen thuis verplicht zijn om zichzelf te isoleren en te herstellen.

De eerste bevestigde positieve zaak kwam vanuit het Verenigd Koninkrijk via Miami naar het eiland en de tweede was een student die terugkeerde uit New York.

Jacobs zei dat Collective Prevention Services (CPS) afgelopen weekend formulieren heeft verzameld die zijn ingevuld door inkomende passagiers met een verblijfsvergunning op Sint Maarten, en dat er maandag een overzicht van de informatie is verstrekt aan het EOC. Dit waren de laatste vluchten om inwoners van Sint Maarten weer naar huis te brengen voor de sluiting van het luchtruim op zondag middernacht.

De premier gaf aan dat het aantal zelf in quarantaine geplaatste personen voornamelijk terugkerende bewoners zijn die thuis opgesloten moeten blijven. De gevallen van zelfisolatie zijn degenen die 914 hebben gebeld en worden gecontroleerd op symptomen.

Tests worden uitgevoerd door Institute Pasteur in Guadeloupe en momenteel wordt er gewacht op het resultaat van tests bij acht patiënten. ,,We vragen de gemeenschap om de hele dag goed op de hygiëne te letten en zo veel mogelijk binnenshuis te blijven”, zei Jacobs.

,,Voor degenen die uit het buitenland zijn teruggekeerd, zou het een gebaar van goede trouw zijn om zelf contact op te nemen met CPS om te worden gecontroleerd, zelfs als u geen symptomen vertoont”, zo zei de premier tot slot.

