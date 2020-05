AD | 25 Procent loonsverlaging bij Winair

Philipsburg – Het Sint Maartense luchtvaartbedrijf Winair heeft met ingang van april een loonsverlaging van 25 procent doorgevoerd. Deze verlaging is over de hele linie en omvat de raad van commissarissen, de raad van bestuur, het management en het personeel. Dat heeft Winair in een persverklaring bekendgemaakt.

In de verklaring geeft Winair aan hoe de luchtvaartmaatschappij is geraakt door de coronacrisis en hoe zij hierdoor gedwongen werd vooruit te plannen om het voortbestaan te garanderen. ,,De huidige sluiting van routes heeft geleid tot een nagenoeg totaal verlies van alle inkomsten, daarom is het voor Winair van cruciaal belang om zichzelf financieel te evalueren om ook na Covid-19 te blijven bestaan”, aldus Winair, die aangeeft dat ‘het bedrijf bezuinigingsmaatregelen heeft geïmplementeerd die essentieel zijn om te overleven’.

Naast de loonsverlaging van 25 procent zijn ook de bonussen en vergoedingen voor het management en het personeel stopgezet en werden ze onmiddellijk na stopzetting van de activiteiten van Winair met een verplichte vakantie van twee weken gestuurd. Het onderhoudsteam voert ondertussen het vereiste onderhoud uit aan de vliegtuigen en uitrusting ‘om op een later tijdstip duurdere reparaties te voorkomen’.

Daarnaast heeft Winair opnieuw onderhandeld en zijn afhandelingskosten in alle veertien bestemmingen die de maatschappij aandoet met 20 tot 30 procent verlaagd, zijn de brandstofkosten en heronderhandelde vliegtuigleaseovereenkomsten herverdeeld en zijn kortingen ontvangen op belangrijke componenten van deze leases.

Winair is momenteel ook in onderhandeling met de luchthaven van Sint Maarten ‘om de beste oplossingen te vinden in deze moeilijke tijden’.

Het luchtvaartbedrijf heeft loonsubsidie aangevraagd bij de regering van Sint Maarten en contact opgenomen met de afdelingen toerisme en overheidsinstanties van alle bestemmingen om kostenverlagingen en kortingen voor Winair en zijn klanten te coördineren. Winair werkt momenteel ook samen met alle regionale luchthavens om kostenbesparingen te realiseren voor vluchten die door het bedrijf worden uitgevoerd.

Verder is de aankoop van goederen en diensten gedurende deze periode beperkt tot het hoogst noodzakelijke en is uitstel van huur van de verkoopfaciliteit aan Walter Nisbett Road ontvangen, aldus Winair, die stelt te zullen blijven zoeken naar ‘manieren om de bedrijfskosten te verlagen voor de beperkte herstart wanneer het veilig en verstandig is om dit te doen’.

Bron: Antilliaans Dagblad