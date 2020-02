AD | 400.000 gulden ingezameld bij Ride for the Roses

Stichting Ride for the Roses Curaçao heeft gisteren om en nabij de 400.000 gulden ingezameld met de jaarlijkse editie van de Ride, Swim, Walk & Sail for the Roses.

Het aanzienlijk bedrag wordt gedoneerd aan het Prinses Wilhelmina Fonds (PWF) voor de strijd tegen kanker. Het aantal deelnemers lag dit jaar rond de 7.000.

Kort na 07.00 uur gaf de voorzitter van Stichting Ride for the Roses, Robbin Martina, op het Brionplein het startsein voor de Walk for the Roses, een route van 7,8 kilometer over de hoge Julianabrug of van 5 kilometer via de Emmabrug, Penstraat en Marie Pampoen naar Mambo Beach Boulevard. Bij binnenkomst kregen de lopers een roos uitgereikt; evenals de deelnemers aan de andere sportieve onderdelen.

De vier fietsonderdelen van de Ride for the Roses liepen volgens de organiserende stichting ook op rolletjes. Terwijl de lopers nog binnenkwamen, vertrok even na 8.00 uur de eerste groep fietsers voor de afstanden van 40 en 60 kilometer, voorafgegaan door politiemotoren. Niet lang daarna was het de beurt aan de Easy Ride van 10 kilometer naar Punda en terug, en als laatste de mountainbiketour. Start en finish waren bij Mambo Beach Boulevard.

Vanaf 9.00 uur reden bussen van Mambo Beach Boulevard naar Zanzibar te Jan Thiel Beach, waar even na het middaguur eerst de wedstrijdzwemmers startten, kort daarop gevolgd door de recreatiezwemmers. Hier gaf Berti Davelaar van Curaçao Port Services (CPS), die dit onderdeel al 16 jaar sponsort, het startsein.

De eerste zwemmers kwamen na iets meer dan een half uur aan bij Mambo Beach Boulevard. Voor wat betreft de wedstrijdzwemmers was de absolute winnaar van de afstand van 2,8 kilometer Jayen Viscaïno van de club Typhoon, met een tijd van 36:07.42. Tweede was Samantha van Vuure van Sithoc met 36:08.43 als tijd.

De hele dag door waren er activiteiten, muziek en wat de organisatie beschrijft als ‘een goede sfeer’ op het strand van Mambo Beach. Tumbakoning Raynor Lauffer bracht er zijn winnende tumba ‘Kòrsou t’ei bula’ ten gehore. Na verloop van tijd begon het opruimen om het strand en de omgeving van Mambo Beach Boulevard netjes achter te laten.

