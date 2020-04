AD | ‘4,7 Miljoen gulden voor Covid-19-zorg op Sint Maarten’

Philipsburg – De regering van Sint Maarten heeft in de ontwerpbegroting 2020 middelen toegewezen om uitgaven in verband met de coronacrisis te dekken.

Minister van Volksgezondheid Richard Panneflek vertelde dat onder het rampenbestrijdingsfonds 4,7 miljoen gulden is gereserveerd voor aanvullende gezondheidszorg met betrekking tot Covid-19. Van dit bedrag is 450.000 gulden gereserveerd voor tests.

Ondertussen heeft het St. Maarten Medical Center (SMMC) liquiditeitssteun aangevraagd om de diensten te kunnen leveren die nodig zijn tijdens de crisis. Het SMMC heeft zijn diensten drastisch verlaagd om de potentiële toestroom van coronagevallen te kunnen vergemakkelijken en om te voldoen aan internationale normen. Hierdoor verwacht het ziekenhuis een afname van de cashflow, zei Panneflek. ,,Om ervoor te zorgen dat het ziekenhuis zijn financiële verplichtingen kan nakomen, is een bedrag van 17,8 miljoen gulden opgenomen als onderdeel van het herstelplan.”

Volgens de minister zou in de begroting 2020 aandacht moeten worden besteed aan een verbeterd gezondheidsstelsel om de Covid-19-gerelateerde uitdagingen het hoofd te bieden, ‘aangezien deskundigen voorspellen dat het coronavirus in de toekomst waarschijnlijk opnieuw zal opduiken’. De prioriteit van het ministerie blijft het realiseren van een Health Information Management System dat een syndromaal bewakingssysteem omvat om de continue bewaking van de algemene gezondheidstoestand van de bevolking, met name de risicogroepen, te waarborgen.

De gezondheidswerkers en de ziekenhuiscapaciteit zullen ook voortdurend moeten worden beoordeeld en uitgebreid om voorbereid te zijn op elke vorm van heropleving van het virus. Dit is cruciaal voor het signaleren van valkuilen waardoor de noodzakelijke verbeteringen direct kunnen worden aangepakt.

,,In een realistisch budget zouden ook uitbraakrisico’s in zeer kwetsbare omgevingen moeten worden aangepakt en geminimaliseerd, zoals in scholen, kerken, openbaar vervoer, supermarkten, bioscopen en plaatsen met beperkte ventilatie of gesloten ventilatie, zoals sportfaciliteiten en sportscholen. Ook hiervoor zal financiering moeten worden toegewezen”, aldus Panneflek.

,,Er zou ook behoefte zijn aan promotiecampagnes voor de afdeling Volksgezondheid, waaronder de ontwikkeling van normen voor de bevolking op het gebied van preventie, sociale afstand, handen wassen, ademhalingsetiquette en zelfs thermische monitoring (koortsonderzoeken).”

Panneflek vertelt tot slot dat het ministerie de mening deelt dat testen en contacttracering, naast sociale afstand, een van de meest effectieve maatregelen zijn om de verspreiding van het virus tegen te gaan. ,,Wij zijn voorstander van sneltesten en dit zal structureel worden aangepakt”, zei hij.

