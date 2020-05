AD | Aangepast schema KLM naar Dutch Caribbean

Willemstad/Amstelveen – KLM begint volgende week met aangepaste vluchten naar de Dutch Caribbean. In totaal zal Curaçao wekelijks vijf keer worden aangevlogen; in de tijd vóór corona was dit het dubbele.

In de periode van woensdag 3 juni tot en met 5 juli zal KLM op de route tussen Amsterdam en Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten de volgende vluchten uitvoeren: tweemaal per week Amsterdam-Curaçao; eenmaal per week Amsterdam-Aruba met tussenstop op Curaçao; eenmaal per week Amsterdam-Bonaire met tussenstop op Curaçao; en ook eenmaal per week Amsterdam-Sint Maarten met tussenstop op Curaçao.

Aldus Tsamira Pietersz tegenover het Antilliaans Dagblad. Zij is op Curaçao regional marketing and communication coordinator voor Aruba, Bonaire, Curaçao en Suriname. De vluchten worden uitgevoerd met een Airbus A330-200 met 262 stoelen; 16 businessclass en 246 economy class.

,,Hiermee wil KLM de vluchten, onder voorbehoud van wijzigingen, tussen Nederland en de Antillen weer opstarten. Passagiers moeten zich wel houden aan de protocollen en maatregelen opgesteld door de overheid, luchtvaartmaatschappij en luchthavens”, aldus Pietersz.

Op de vraag van deze krant over de bezetting van de stoelen aan boord tijdens de vlucht, zegt zij: ,,Waar mogelijk volgen we de algemene richtlijnen van ‘social distancy’, wat betekent dat we zoveel mogelijk ruimte om je heen creëren door stoelen leeg te houden.”

Vertrekkende passagiers krijgen een formulier mee aan de incheckbalie met daarop ‘measures taken in relation tot Covid-19 before you board’. Daarop staat onder meer dat een mondkapje vereist is, vooralsnog tot ten minste 31 augustus dit jaar, gedurende de hele reis. De regels en voorschriften op het formulier ‘kunnen aangepast worden als de omstandigheden veranderen’.

De redactie vroeg ook naar de ticketprijzen. Pietersz antwoordt daarop dat de volgende ‘vanaf’-tarieven van toepassing zullen zijn: Enkele reis vanaf Curaçao naar Amsterdam ongeveer 1.150 gulden en een retour Curaçao-Amsterdam vanaf zo’n 1.370 gulden.

KLM-topman Pieter Elbers in Amstelveen benadrukt in gesprek met Luchtvaartnieuws Magazine dat het boeken van tickets op deze vluchten voor Nederlandse vakantiegangers afhankelijk is van de versoepeling van de reisbeperkingen die nu nog op de eilanden van kracht zijn. Zoals het er nu naar uitziet stellen Aruba en Curaçao straks als eerste hun grenzen open voor toeristen. Zodra dat gebeurt, komen tickets beschikbaar voor de verkoop.

KLM wil begin juni de vluchtuitvoering naar Aruba, Bonaire, Curaçao en Sint Maarten hervatten. ,,We willen het netwerk verder opstarten en zien vraag naar tickets vanuit de markt. Nederlanders willen graag op zomervakantie”, zegt Elbers. ,,Met alle genomen maatregelen aan boord en op de grond doen we dat zo veilig mogelijk.”

Gedurende de coronacrisis is KLM op Curaçao blijven vliegen om het eiland, en vervolgens vanuit Curaçao andere delen van het Caribische deel van het Koninkrijk, van hulpgoederen en medische zorg te kunnen voorzien. In totaal werd er ruim vijfhonderd ton vracht naar Curaçao vervoerd, meldt Luchtvaartnieuws. Daarnaast werden er meer dan twintig repatriëringsvluchten uitgevoerd om gestrande Nederlanders op te halen.

KLM neemt nu volgens Elbers de volgende stap. Vanaf 3 juni worden naast Curaçao ook Aruba, Bonaire en Sint Maarten met Schiphol verbonden. De vluchten naar de eilanden worden, zoals de planning er nu uitziet, uitgevoerd met een stop op Hato. Het vluchtschema voor tweemaal per week Amsterdam-Curaçao is als volgt: Amsterdam naar Curaçao op woensdag en zaterdag met de KL733, vertrek van Schiphol 12.30 uur en aankomst op Hato om 16.40 dezelfde dag. Terug Curaçao naar Amsterdam de volgende dag, namelijk op donderdag en zondag met de KL734, vertrek van Hato om 15.40 uur en aankomst op Schiphol om 7.15 uur (volgende dag).

En voor de vluchten eenmaal per week Amsterdam-Aruba met tussenstop op Curaçao: vertrek op zaterdag van Schiphol met de KL783 om 12.30 uur met aankomst op Reina Beatrix om 16.30. Dezelfde dag vertrek uit Aruba om 17.35 uur met aankomst op Hato om 18.15. Vertrek uit Curaçao met de KL783 om 19.40 uur met aankomst op Schiphol om 11.20 (volgende dag). ,,Passagiers kunnen op Aruba en Curaçao instappen met de eindbestemming Amsterdam”, aldus Pietersz. ,,Gedurende de stop op Curaçao zal de crew change en catering up lift plaatsvinden.”

Daarnaast een maal per week Amsterdam-Bonaire met tussenstop op Curaçao: vertrek op donderdag van Schiphol met de KL785 om 10.55 met aankomst op Flamingo Airport om 14.55. Dezelfde dag vertrek uit Bonaire om 16.00 met aankomst op Hato om 16.40. Vertrek uit Curaçao met de KL785 om 18.10 uur met aankomst op Schiphol om 9.50 (volgende dag). De passagiers kunnen op Bonaire en Curaçao instappen met de eindbestemming Amsterdam en ook hier zal tijdens de stop op Hato de bemanning gewisseld worden en de catering orde gebracht.

Het vliegschema voor een maal per week Amsterdam-Sint Maarten met eveneens een tussenstop op Curaçao is: vertrek op vrijdag van Schiphol met de KL789 om 10.55 uur met aankomst Princess Juliana Airport om 13.55. Dezelfde dag nog vertrek uit Sint Maarten om 14.55 met aankomst op Hato om 16.35. Vertrek uit Curaçao met de KL789 om 18.10 met aankomst in Amsterdam om 9.50 (volgende dag). Ook op deze cirkelvlucht kunnen passagiers zowel op Sint Maarten als Curaçao instappen met de eindbestemming Schiphol. En ook in dit geval is er op Curaçao crew change en catering up lift.

Bron: Antilliaans Dagblad