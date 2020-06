AD | Aangifte tegen oud-minister Otmar Oduber

Oranjestad – Michael Glenn Williams heeft namens Fundacion Nos Ta Aruba aangifte gedaan tegen de Arubaanse oud-minister Otmar Oduber wegens negen strafbare feiten.

Williams beticht de oud-bewindsman van commune delicten, corruptie, misbruik van positie, machtsmisbruik, zelfbevoordeling, zelfverrijking, het aannemen van steekpenningen, belastingfraude, witwassen en het opzetten van en deelnemen aan een criminele organisatie.

Deze aanklacht is mede gericht tegen alle betrokkenen en bevoordeelden, waaronder Luis Cana, eigenaar van het nieuwe hotel Hyatt Place bij het vliegveld; Gerald ‘Gigi’ Helder, eigenaar van koeriersbedrijf Fast Delivery en volgens Williams de stroman van een bekende en veroordeelde drugshandelaar en crimineel; horecaondernemer Harry Koeman, die in het Ibis-rapport van het Openbaar Ministerie genoemd staat als een betaler van geld onder de tafel in ruil voor werkvergunningen; de gebroeders Neme, die betrokken zijn bij het onderzoek van het OM in de Avestruz-zaak; Eroll Rudney Henriquez, de eigenaar van Caribbean Trucking Company Aruba, de grote vriend van Oduber die alles wat betreft de dump en Serlimar voor Oduber afhandelt; en financieel adviseur Alwyn Lin, die betrokken is bij zwart geld uit Venezuela voor Aruba Airlines, de uitbreiding van het Arubaanse vliegveld en bij de grondhandel in de Avestruz-zaak.

Volgens Williams lijdt Aruba enorme schade doordat bewindslieden in het verleden, maar nu nog, bij het beoordelen van projecten vooral kijken naar hoe ze er zelf beter van kunnen worden. ,,Ondanks de aanklachten van onze stichting Fundacion Nos Ta Aruba tegen ex-ministers Paul Croes (Ibis-zaak) en Benny Sevinger (Avestruz-zaak), de strafrechtelijke vervolging van beiden door het Openbaar Ministerie in Aruba en de veroordeling van Paul Croes tot vier jaar gevangenisstraf, gaat de huidige regering gewoon door met fraude, corruptie en niet transparant en ondeugdelijk bestuur.

Centraal daarbij staat Oduber, tot 12 december 2019 minister van Infrastructuur en Milieu namens de politieke partij POR en tot die datum tevens vicepremier van Aruba. Oduber wordt daarbij geholpen door de grootste coalitiepartner in deze regering (MEP) en premier Evelyn Wever-Croes hoogst persoonlijk.” Volgens hem ligt de feitelijke macht op Aruba geheel in handen van Oduber, die vanaf 12 december 2019 speciaal adviseur is van de regering na zijn ontslagname als minister per die datum.

Williams weet te vertellen dat de sponsoren van Otmar Oduber (POR), waaronder restauranteigenaar Harry Koeman, in september 2017 de MEP gedwongen hebben een regering te vormen met Oduber en POR, een monsterverbond.

,,Ze dwingen dit kabinet de corruptie van Oduber niet alleen te accepteren maar ook eraan mee te doen en in te delen. Oduber en zijn sponsoren regeren dit eiland, of zoals Oduber het zelf stelt: ‘we got them by the balls’.”

Williams heeft negen strafbare zaken verzameld en vraagt het Openbaar Ministerie (OM) hier onderzoek naar te doen. Hij stelt dat Oduber als verantwoordelijk minister voor Serlimar een volledige onnodige vuilverbrandingsmachine heeft laten aanschaffen, en een onrechtmatige commissie van 20 miljoen florin heeft opgestreken.

Ook omkoping staat op zijn lijstje: ,,Oduber maakte zich schuldig aan dezelfde corrupte handelingen die zijn opvolger Paul Croes pleegde en daarvoor tot vier jaar gevangenisstraf werd veroordeeld.”

Volgens Williams heeft Oduber stappen ondernomen om het kleine vliegveld onder zijn controle te krijgen ten behoeve van illegaal transport van drugs, goud en mensen. Ook rond Aruba Airlines is er volgens hem van alles misgegaan. ,,Het opzetten van een illegale eigendomsstructuur om daarmee de Venezolaanse onderwereld te faciliteren met mensenhandel van Georgetown, Guyana naar Havana, Cuba.”

Williams weet ook te vertellen dat een groot deel van Aruba’s kust vrij van toezicht is gebleven ten gunste van illegale activiteiten en drugshandel onder het beleid en de controle van Oduber.

Oduber stond ook aan de wieg van de deal met Three Rivers Real Estate voor een 900-kamer hotel op San Nicolas.

,,Zonder enige aanbesteding werden gronden van 105.000 m2 en vergunningen gegeven aan dubieuze projectontwikkelaars die nauwe banden onderhouden met drugs- en goudhandelkartels.”

Dezelfde handelswijze zou ook zijn gevolgd bij de ontwikkeling Port City. ,,De terreinen zijn al verdeeld onder de vrienden en sponsoren van Oduber waaronder reeds genoemde Koeman”, aldus Williams.

Hij vraagt het OM ook om heropening van de zaak Fondo Desarollo San Nicolas, omdat Oduber op 11 maart 2008 op Aruba volgens hem ten onrechte is vrijgesproken. Williams is voorzitter van stichting Fundacion Nos Ta Aruba, die als doel heeft het bevorderen van goed openbaar bestuur in Aruba en het behartigen van de belangen van personen die getroffen worden door ondeugdelijk bestuur van de overheid. Hij heeft een kopie van het lange document met bijlages gestuurd naar de gouverneur van Aruba en de Koninkrijksregering.

,,Stichting Fundacion Nos Ta Aruba doet dat in de verwachting dat Nederland en het Koninkrijk zullen inzien dat een definitief einde maken aan de corruptie, intransparantie en ondeugdelijkheid van bestuur op Aruba, de enige optie is”, aldus Williams.

Hij vindt in elk geval parlementariërs Ronald van Raak en Andre Bosman aan zijn kant.

Oduber zelf is niet onder de indruk. Hij noemt de lijst aantijgingen een ‘grote hoeveelheid onzin’.

Bron: Antilliaans Dagblad