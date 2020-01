AD | Aanpassing Landsverordening winstbelasting in EU besproken

Willemstad – Voor de aanpassing in de Landsverordening winstbelasting, zoals die onlangs is aangenomen in de Staten, heeft de regering ‘zeer intensief overleg’ gehad met de Europese Unie (EU) en is er afstemming geweest met het secretariaat van het Forum for Harmful Taks Practises van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (Oeso).

Dat legt minister van Financiën Kenneth Gijsbertha (MAN) nader uit in reactie op in december gestelde Statenvragen.

,,Dit was een zeer tijdrovend proces als gevolg waarvan het wetsvoorstel nu pas aan de Staten is aangeboden”, zo motiveert hij de late indiening van het belastingpakket.

Hij schrijft dat het in het nieuwe belastingpakket overigens niet gaat om de automatische uitwisseling van gegevens, want hier is in 2018 al wetgeving voor aangenomen.

,,Er zijn echter nog meer voorwaarden die de EU stelt om niet geplaatst te worden op de zwarte lijst van de EU, namelijk het aanpassen van schadelijke elementen in de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en andere preferentiële regimes zoals de e-zone”, aldus Gijsbertha.

Hij legt uit dat de Landsverordening economische zones 2000 ‘out-of scope’ is bevonden. Het is daarom noodzakelijk geweest om zo spoedig mogelijk wijzigingen aan te brengen conform de standaarden van de EU Code of Conduct Group (COCG) en de Oeso.

In 2024 vindt er overigens een evaluatie plaats. Waarom in 2024 en niet eerder is omdat, zo legt de regering uit, in dit jaar bedrijven over de jaren 2020, 2021 en 2022 hun definitieve aangifte winstbelasting hebben gedaan en de evaluatie over deze drie jaren kan plaatsvinden. Er is dan voldoende referentiemateriaal aanwezig.

Bron: Antilliaans Dagblad van 4 januari 2020