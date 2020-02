AD | Aanvoer van asfalt kritiek

Willemstad – Nu er nauwelijks nog asfalt verkrijgbaar is op Curaçao, dreigen projecten van de overheid vertraging op te lopen, zoals de asfaltering van het parkeerterrein bij Grote Knip.

Dat zegt minister Zita Jesus-Leito van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Curoil levert sinds enkele weken geen bitumen meer aan de Asfalt Centrale Curaçao, de grondstof die nodig is om asfalt te produceren. De brandstofdistributeur is in onderhandeling met Refineria Isla/PdVSA over de restproducten in de tanks bij de raffinaderij.

Gisteren was er volgens de VVRP-minister nog ‘een klein beetje’. ,,Het is echt een probleem. Ik hoop dat we de lopende projecten, zoals bij Knip, kunnen afronden, maar er zijn ook grote projecten die we willen opstarten.”

Voorlopig worden de gaten in de wegen op het eiland gedicht met beton. Maar dat is geen ideale oplossing. Jesus-Leito: ,,Beton is veel harder dan asfalt. Het is niet wenselijk.” De minister gaat ervanuit dat er snel een oplossing wordt gevonden en staat continu in contact met Curoil. ,,Het gaat om de corebusiness van Openbare Werken. Op dit moment zijn er geen alternatieven.”

Ruim een week geleden zei Wendell Bonafacio, directeur van moederbedrijf Curaçaose Wegenbouw Maatschappij, dat er nog bitumen op voorraad was ‘om één week asfalt te produceren’. Tijdens een spoedoverleg met Openbare Werken zou er volgens Bonafacio ook zijn gekeken naar alternatieve scenario’s, zoals de mogelijkheid om bitumen te importeren.

Zoals bekend liep de leaseovereenkomst met Refineria Isla, dochtermaatschappij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA, op 31 december 2019 ten einde. In afwachting van de overname door Klesch Group is de operatie voorlopig in handen van overheids-nv’s Refineria di Kòrsou (RdK) en Curaçao Refinery Utilities (CRU). In een brief van 31 januari die Curoil aan zijn klanten heeft gestuurd, staat dat RdK de exploitatie van de raffinaderij per 1 januari heeft overgenomen ‘maar dat de resterende producten in de tanks op het terrein nog steeds eigendom zijn van Refineria Isla/PdVSA’. De Curaçaose brandstofdistributeur voert onderhandelingen over onder andere de leveringsvoorwaarden en kwantiteit. Totdat een overeenkomst is bereikt ‘kan Curoil geen bitumen verkopen’.

