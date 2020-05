AD | Ahata vreest een tweede lockdown

Oranjestad – Aruba Hotel & Tourism Associaltion (Ahata) wijst op de noodzaak om te voorkomen dat een tweede lockdown noodzakelijk wordt als reizigers met het virus Aruba binnenkomen.

,,Een tweede lockdown zou veel meer schade toebrengen aan onze economie dan de eerste lockdown.” Ahata noemt de eerste lockdown een noodzakelijke maatregel, maar benadrukt de noodzaak te voorkomen dat een tweede golf van coronagevallen zou kunnen ontstaan. De toerismeorganisatie wil dat voor iedereen duidelijk is welk beleid daarvoor wordt gevoerd.

Ahata wil precies weten welke kamers op Aruba beschikbaar zijn voor isolatie en quarantaine van positief geteste bezoekers en vindt dat die in andere accommodaties moeten worden ondergebracht dan gezonde bezoekers. Ahata heeft geholpen met het vinden van een quarantainepand en biedt eventuele verdere hulp aan die nodig is voor de isolatie.

Daarnaast wil Ahata op de hoogte worden gesteld van de capaciteit van de gezondheidszorg voor Covid-19-gevallen. Ook wil Ahata weten welke maatstaven de autoriteiten gebruiken om te bepalen wanneer een tweede lockdown vereist zou zijn, maar belangrijker nog welk plan er is om ervoor te zorgen dat een tweede lockdown niet nodig wordt.

Ahata adviseerde al eerder dat Aruba van bezoekers eist dat ze een bewijs van een negatieve test hebben voordat ze aan boord gaan van hun vlucht naar Aruba.

,,Dit vermindert het aantal bezoekers naar Aruba, maar vermindert ook het aantal mogelijk positieve gevallen op het eiland, met het risico op overbelasting van ons gezondheidszorgsysteem.” Mocht de regering dit advies niet overnemen, dan vindt Ahata het noodzakelijk dat er duidelijkheid wordt verstrekt op de bovengenoemde punten van aandacht.

Ahata ondersteunt de invoering van een verplichte reisverzekering voor alle bezoekers, die dekking biedt van de pandemiekosten, zoals annuleringen en medische kosten. ,,We zijn het er echter niet mee eens dat de kamerbelasting omhoog gaat om daar eventuele extra kosten mee te dekken.”

Ahata wil een normale verzekering hanteren, die door een bezoeker zelf wordt afgesloten voorafgaand aan de reis. De organisatie vreest dat de regering anders zonder overleg extra heffingen gaat opleggen die oneigenlijk gebruik in de hand werken, zoals voor tekorten bij AZV of het ziekenhuis.

Ahata is ook bezorgd of Aruba voldoende financiële middelen heeft toegewezen om bezoekers aan te trekken.

,,We heropenen in een zeer competitief veld en met veel minder reizigers wereldwijd. De general managers zijn zeer bezorgd over hun gebrek aan informatie over Aruba’s specifieke marketingtactiek voor elke markt.” Een andere zorg is het gebrek aan informatie over de middelen die beschikbaar zijn voor overzeese marketing.

,,Gezien het feit dat we een langzaam herstel verwachten met een lage bezettingsgraad, zullen de toerismeheffingen dit jaar beperkt zijn.” De toerismeheffingen vormen normaliter het budget van Aruba Tourism Authority, die de marketing verzorgt.

,,Het is van essentieel belang voor ons economisch herstel dat we samen op zoek gaan naar financiële middelen nodig voor effectieve marketing”, aldus Ahata.

De regering sluit een tweede lockdown niet uit, maar wil er niet over speculeren. Minister-president Evelyn Wever-Croes ontkende dat er concrete plannen zijn om bijdragen van toeristen te gebruiken voor het dekken van tekorten bij de AZV.

Bron: Antilliaans Dagblad