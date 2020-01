AD | Akkoord KPC en private sector

Willemstad – Het Korps Politie Curaçao (KPC) en 14 private beveiligingsbedrijven hebben gisteren een samenwerkingsovereenkomst – het Convenant van Magnolia – getekend.

Met het akkoord wordt een stap genomen naar de vergroting van de veiligheid op het eiland, zo liet korpschef Mauricio Sambo tijdens een persconferentie weten.

,,Wij van de politie zijn ons bewust van onze specifieke verantwoordelijkheid om misdaad te bestrijden. Tegelijkertijd zijn we ons bewust van het feit dat je effectiever kunt zijn in deze verantwoordelijkheid door de krachten te bundelen. Niet alleen binnen de publieke sector, maar ook de private sector. Dat gebeurt vandaag”, aldus de korpschef.

De samenwerking houdt in dat de private beveiligingsbedrijven en het korps informatie met elkaar uitwisselen om de pakkans en heterdaadkracht te vergroten, aldus Sambo. In dit kader heeft het bedrijf C3 geheel op eigen kosten op het communicatienet een frequentie gecreëerd waarop het KPC en de beveiligingsbedrijven met elkaar kunnen communiceren.

Minister Quincy Girigorie (PAR) van Justitie was gisteren ook aanwezig bij de ondertekening en gaf aan dat ‘dit akkoord de formalisering is van de realisatie dat de criminaliteit het afgelopen jaar is gestegen’.

,,Dit past binnen de visie van de regering dat de veiligheid alleen verhoogd kan worden door een goede samenwerking tussen de overheid en de private sector. Dit akkoord is daar het voorbeeld van en zal bijdragen aan de verhoging van de veiligheid.”

Het akkoord met de beveiligingsbedrijven is volgens de Justitieminister ‘alleen maar het begin’. Onder de bedrijven die de samenwerking aangaan met de regering, bevinden zich Securitas, Titan Security, C3, de beveiliging van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de beveiliging van Banco di Caribe en de beveiliging van de Maduro & Curiel’s Bank.

