AD | Akkoord tussen CHV en botika’s

Willemstad – De Curaçaosche Huisartsenvereniging (CHV) en de botika’s hebben een akkoord getroffen om de patiënten – nu het coronavirus ook Curaçao heeft bereikt – beter te helpen en verdere besmetting te voorkomen.

Patiënten die ziek zijn, kunnen vanaf nu naar hun huisarts bellen, die indien nodig een recept voorschrijft en dit recept mailt naar de botika, waar een gezond persoon namens de patiënt de medicijnen kan ophalen. Dit kan ook bij het vernieuwen van een recept.

,,We hebben bedacht dat de patiënt als hij ziek is niet naar de huisartsenpost moet gaan, maar de huisarts moet bellen om te voorkomen dat hij anderen besmet, maar er is niet nagedacht over het bezoek aan de botika. Het is niet de bedoeling dat daar straks allemaal hoestende mensen staan. Dan hebben alle andere preventieve maatregelen geen zin. Om dit te voorkomen, zijn de huisartsen en de botika’s zaterdag tot een akkoord gekomen”, aldus Wallid Elhage, de voorzitter van CHV, gisteren tijdens een persconferentie. Het akkoord is ook voor goedkeuring naar de SVB gestuurd.

Met het akkoord tussen de huisartsen en de botika’s wordt een proces dat al zou gaan komen, nu versneld, aldus Elhage. ,,We beginnen nu al met de implementatie en dan is straks bij het officieel besluit het proces al ‘in place’. Op deze manier proberen we de patiënten tegen elkaar te beschermen.”

Elhage deed gisteren ook een beroep op zijn collega-huisartsen. ,,We moeten anticiperen op wat komt, want komen zal het. We weten dat het op een gegeven moment gaat verspreiden. Als dat niet gebeurt, zijn we een van de weinige landen ter wereld. Tref daarom a.u.b. uit voorzorg de nodige maatregelen. Laat de patiënt waarvan het vermoeden bestaat dat hij het virus heeft, niet naar de huisartsenpost komen; daar kan hij anderen besmetten.

En laat de patiënt ook niet naar de botika gaan; de patiënt kan iemand anders – een gezond persoon – naar de botika sturen om zijn of haar medicijnen op te halen.”

