AD | ‘Al concrete afspraken met Port of Rotterdam’

Premier Eugene Rhuggenaath en minister Giselle Mc William van Economische Ontwikkeling (MEO) kregen gisteren een ‘inspirerende’ rondvaart langs de verschillende gebieden in de haven van Rotterdam.

Het tweetal is naar Nederland afgereisd om Port of Rotterdam namens Curaçao te bedanken voor de goede samenwerking. Tijdens een persoonlijk gesprek met Allard Castelein, ceo van Port of Rotterdam zijn de banden verder aangehaald.

,,De roadmap wordt nu verder uitgestippeld om tot integrale duurzame ontwikkelingen te komen in de havengebieden die vrijkomen. Curaçao zal goed gebruikmaken van de welwillendheid van Rotterdam om te helpen, en wij zijn al tot concrete afspraken gekomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad