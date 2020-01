AD | Al plannen Sint Maarten om zetelroof te bestrijden

Philipsburg – De aantredende coalitie van National Alliance (NA) en de United People’s party (UP) heeft al plannen om in het regeerprogramma een akkoord te tekenen om zetelroof te bestrijden.

Het zou hierbij om een bindend document gaan, zo zei UP-leider Rolando Brison maandag in een reactie op de positie van NA-lid Christophe Emmanuel, aldus The Daily Herald.

Emmanuel heeft het coalitieakkoord zaterdag niet getekend omdat hij twijfels zou hebben over de loyaliteit van zijn coalitiepartners. Hij liet weten dat de partners een document zouden moeten tekenen dat zou garanderen dat zij de regering niet ten val zullen brengen.

Alleen dan zou Emmanuel het coalitieakkoord tekenen. ,,De coalitiepartners moeten een belofte doen aan de bevolking van Sint Maarten dat ze de regering niet ten val zullen brengen”, aldus het NA-lid.

Voor Brison, die aangeeft dat er al plannen zijn om in het regeerakkoord zo’n akkoord op te nemen, lijkt het document van Emmanuel daarom ‘een beetje overbodig’. ,,Aangezien dit iets is dat de coalitie beïnvloedt, zal de UP-partij niets doen zonder de instemming van de NA. We wachten dus af wat de positie van de NA daarover is.

We zijn nu een team, dus we doen de dingen nu ook als een team”, zei Brison toen The Daily Herald hem vroeg om een reactie op de positie van Emmanuel en of UP-leden in zouden gaan op het ultimatum van Emmanuel om een akkoord te tekenen waarmee ze beloven niet aan zetelroof te zullen doen.

,,Dit is al besproken in discussies met de coalitie. Het eigenlijke juridische document dat door alle parlementsleden zal worden ondertekend, zal heel specifiek de voorwaarden vermelden. Zo wordt er bijvoorbeeld melding gemaakt van het niet vroegtijdig oproepen tot verkiezingen en dat er geen sprake zal zijn van zetelroof. Dat zal door iedereen worden getekend, dus naar mijn mening is dan het document van Emmanuel een beetje overbodig”, aldus Brison.

,,Maar nogmaals, ik benadruk dat de UP alleen dingen gaat doen in samenwerking met onze coalitiepartner National Alliance. Dus we wachten om elkaar te ontmoeten als een team. We zullen niets doen zonder National Alliance.”

Gevraagd naar een reactie zei NA-leider Silveria Jacobs dat Emmanuel geen van deze punten ter discussie heeft gesteld als voorwaarden voor ondertekening toen de partijen in onderhandeling waren.

,,Zijn enige opmerking was dat hij het daar niet mee eens kon zijn en vertrok. Zijn voorkeur gaat uit naar de United St. Maarten Party. Als partijleider van de NA heb ik geen besprekingen of communicatie gehad met Statenlid Emmanuel sinds hij wegliep toen het regeerakkoord door negen leden van de NA/UP werd getekend. Daarom zal ik deze kwestie niet in het openbaar bespreken voordat ik dit intern heb behandeld”, aldus Jacobs.

Ze zei ook: ,,We hebben een gezamenlijke werkgroep van de NA en UP opgericht om onze verkiezingsprogramma’s synchroon te laten lopen in een regeringsprogramma, waarvan de preambule onze toewijding – een belofte – om vier jaar samen te werken zal benadrukken. Deze zal door alle inkomende parlementsleden en ministers worden ondertekend. Dit programma zal ook een parlementaire wetgevingsagenda bevatten.”

