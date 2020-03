AD | ‘Alivio’ in de maak

Willemstad – De regering zal maandag met voorstellen komen om de gevolgen van de crisis door het nieuwe coronavirus te verzachten voor het bedrijfsleven. Dit pakket moet ‘alivio’, verlichting, bieden. Nederland zal gevraagd worden coulant te zijn wat betreft het financieel toezicht.

Vandaag is er een vierlandenoverleg over Covid-19, de ziekte die het virus Sars-CoV-2 kan veroorzaken. De premiers van Curaçao, Aruba en Sint Maarten spreken dan de Nederlandse minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De landen moeten voldoen aan de strenge eisen van het College financieel toezicht (Cft), maar hopen dat de teugels wat losser worden gelaten om het bedrijfsleven verlichting te kunnen bieden.

,,Vrijdag komt de Rijksministerraad in Nederland bij elkaar. We willen een verzoek indienen voor dispensatie wat betreft de normen van financiering”, zei premier Eugene Rhuggenaath (PAR) gisteren tijdens de dagelijkse persconferentie sinds de crisissituatie is uitgeroepen. ,,We denken aan wat meer ruimte op de begroting of additionele fondsen, zodat we investeringen kunnen doen en wat verlichting kunnen bieden.”

Het alivio-pakket bestaat uit elkaar aanvullende initiatieven van de ministeries van Economische Ontwikkeling (MEO), Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (SOAW) en Financiën. Dat gebeurt in overleg met de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS). ,,De maatregelen om de uitbraak van het nieuwe coronavirus in de hand te houden zijn in het belang van de gemeenschap en om de gezondheid van de mensen te beschermen”, benadrukte Dois Gijsbertha van het ministerie van SOAW.

,,Maar het bedrijfsleven en de arbeidsmarkt worden er door geraakt. Wij krijgen veel vragen van zowel werknemers als werkgevers. Dit is een crisissituatie en we moeten die samen aanpakken.”

Gijsbertha zegt dat de voorstellen veel duidelijkheid zullen geven aan werknemers en werkgevers over hun rechten en plichten. Ondernemers willen bijvoorbeeld weten of zij mensen met vakantie kunnen sturen of in deeltijd laten werken. Veel is al wettelijk geregeld.

,,De onzekerheid zorgt voor veel onrust”, zegt Gijsbertha. ,,In het plan geven we antwoord op die vragen. We analyseren alle alternatieven, zodat iedereen weet waar hij aan toe is.”

Rhuggenaath doet een dringend beroep op de werkgevers om geen misbruik te maken van de situatie en mensen naar huis te sturen. Hij vraagt om nog even geduld te hebben.

,,We moeten solidair zijn en samen kijken hoe we dit kunnen dragen. Volgende week maken we het pakket bekend. Dat zal geen vaststaand plan zijn, maar steeds weer worden aangepast. Dit is een crisis met condities waarop we ons niet kunnen voorbereiden. We nemen maatregelen op basis van de actuele feiten.”

Bron: Antilliaans Dagblad