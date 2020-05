AD | Ambtenaren 11 mei weer aan de slag

Willemstad – Ook de werkzaamheden binnen de overheid worden op maandag 11 mei hervat. Dat laat de premier en tevens minister van Algemene Zaken, Eugene Rhuggenaath, in een circulaire ‘aan alle personeelsleden van de overheid van Curaçao’ weten.

In de circulaire wordt aan alle leidinggevenden in de overheid verzocht om met inachtneming van het protocol ‘Opstarten werkzaamheden Gobièrnu di Kòrsou’ per direct voorbereidingen te treffen zodat vanaf maandag de dienstverlening weer kan worden aangeboden en medewerkers hun reguliere taken kunnen oppakken.

Voor sommige diensten of afdelingen zal een aanpassing in de werkwijze nodig zijn. Hierbij wordt gedacht aan onder andere fysieke aanpassingen in de werkruimte; het invoeren van shifts; en het faciliteren van thuiswerken op basis van vastgelegde wekelijkse resultaatafspraken en geregeld contact met de leidinggevenden en collega’s.

De premier wijst er tegelijkertijd op dat leidinggevenden gepaste aandacht moeten schenken aan eventuele onzekerheden die leven bij medewerkers over de terugkeer naar het werk. Personeelsleden zullen zelf ook de mogelijkheid krijgen hun beleving, gedachte en gevoelens te uiten in een sessie onder begeleiding van gediplomeerde en ervaren maatschappelijke werkers van de overheid onder aansturing van Arbo Consult.

Rhuggenaath sluit zijn brief af door aan te geven dat de crisis de overheid heeft laten zien dat haar vermogen zich – als het moet – aan te passen groter is ‘dan we misschien dachten’.

,,Daaruit is een reeks van aanpassingen gekomen die ook goed zijn om vanaf nu in stand te houden en verder te bevorderen. Het ‘nieuwe normaal’ inzake onder meer thuis werken, digitalisering en flexibele inzet zijn goed om vast te houden en binnen de overheid waar mogelijk verder te faciliteren”, aldus de premier.

,,De financiële, economische en sociale gevolgen van deze internationale crisis zullen we nog lang voelen en we moeten ons daarop verder aanpassen. Laten we de kansen die dat biedt voor versnelling van een reeks noodzakelijke verbeteringen en veranderingen ook gebruiken. Daarmee kunnen we de overheid en onze gemeenschap meer toekomstbestendig maken en met elkaar de weg omhoog uit deze crisis uitstippelen.”

Bron: Antilliaans dagblad van 8 mei 2020