AD | Amigoe kort salarissen met 35%

Willemstad – Uitgeverij Amigoe ziet zich, gezien de coronacrisis, genoodzaakt de salarissen van personeelsleden deze maand met 35 procent te korten. Dat kregen de medewerkers van het dagblad gisteren van de directie te horen.

Deze pijnlijke maatregel is nodig omdat de advertentie-inkomsten in april vrijwel geheel zijn opgedroogd als gevolg van de lockdown, die volgde op het eerder al sluiten van de luchtgrenzen, waardoor het lokale bedrijfsleven grotendeels platligt.

Los van het enorme omzetverlies deze maand komt er weinig tot geen geld binnen van voorgaande maanden omdat diverse klanten – waaronder grote bedrijven – tijdelijk gestopt zijn te betalen voor reeds geplaatste advertenties. Ook abonnementsgelden, door de Amigoe veelal huis aan huis geïncasseerd, blijven achter.

Dit zorgt ervoor dat de liquiditeitspositie ernstig is aangetast. Het bedrag dat de aandeelhouder van de krant bereid is maandelijks bij te leggen is onvoldoende om het volledige salaris van het personeel uit te betalen.

Ook komt de Amigoe, evenals alle andere media (kranten, radio- en televisiezenders) vooralsnog niet in aanmerking voor de NOW-loonsubsidie (Noodregeling Overbrugging Werkgelegenheid) uit het Fondo di Sostén van de regering. Dit bracht de krant er afgelopen dinsdag toe om groot over de hele voorpagina te protesteren met de kop ‘Zwarte dagen voor de vrijheid van de pers op Curaçao’ met een opvallend rouwkader eromheen. Gezien de voortdurende crisis en het achterblijven van de omzet heeft de directie het personeel laten weten nog geen zekerheid te kunnen geven over de uitbetaling van de salarissen in mei.

Al vóór corona kampte de Amigoe met terugvallende inkomsten. De traditionele media hebben, evenals andere bedrijven op Curaçao, te maken met een krimpende economie. En daarbovenop met een verslechterde advertentiemarkt door een moordende onderlinge concurrentie – gepaard gaande met steeds hogere kortingen – en door sociale media. Ook is de content van de kranten niet veilig voor ongeoorloofd kopiëren door veelal online aanbieders.

Amigoe is het oudste dagblad van Curaçao. De Nederlandstalige krant wordt geleid door directeur Michael Voges, tevens familie van de aandeelhouder, en hoofdredacteur Norman Serphos. Curaçao kent verder nog de Papiamentstalige dagbladen Extra, Vigilante en Nobo en het Antilliaans Dagblad.

Bron: Antilliaans Dagblad